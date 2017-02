LE IENE SHOW / Anticipazioni e servizi puntata 22 febbraio 2017: lo scandalo Unar e l'intervista a Valentino Rossi

LE IENE SHOW, ANTICIPAZIONI DEL 22 FEBBRAIO 2017: L'INTERVISTA A VALENTINO ROSSI - Ci attende un nuovo appuntamento con Le Iene Show, che andrà in onda nella prima serata di oggi, mercoledì 22 febbraio 2017, come sempre su Italia 1. Alla guida troveremo di nuovo la coppia ormai consolidata di Ilary Blasi e Teo Mammuccari, pronti ad introdurci tutte le inchieste che approfondiremo questa sera. In particolare, Alessandro Onnis e Stefano Corti incontreranno Valentino Rossi, sfidandolo in un videogame di MotoGP. Come se la caverà il Dottore? Ovviamente le due Iene faranno di tutto per distogliere l'attenzione del campione, grazie ad alcune domande. Conosceremo così più da vicino qualche particolare sulla vita privata di Valentino Rossi e qualche aneddoto interessante sulla sua carriera. In particolare verrà fatto un focus sul suo storico rivale, Max Biaggi, ma anche uno sguardo sulle sue nemesi più attuali, come i due piloti spagnoli Jorge Lorenzo e Marc Marquez. Nina Palmieri incontrerà invece un cittadino di Peravati, un paesino della Calabria, che di recente ha perso la cagnolina a causa di un avvelenamento. L'uomo, addetto da sindrome di down, è stato preso di mira da qualcuno? L'inviata indagherà per capire chi possa essere il responsabile.

LE IENE SHOW, ANTICIPAZIONI DEL 22 FEBBRAIO 2017: LO SCANDALO UNAR, L'INCHIESTA DI FILIPPO ROMA - Prosegue l'interesse de Le Iene Show per la polemica scoppiata contro l'Unar, l'Ufficio Nazionale antidiscriminazioni razziali che risponde alla Presidenza del Consiglio. Nella precedente puntata, l'inviato Filippo Roma ha infatti parlato di una presunta corruzione all'interno dell'ufficio, che conterebbe sull'affiliazione di note associazioni. Una di queste in particolare ha ricevuto 55 mila euro grazie alla vittoria di un recente bando, ma ad un'indagine più approfondita, è emerso che fra le attività preferite dell'organizzazione c'è anche la pratica del sesso libero ed alcune volte viene richiesto anche un pagamento per le prestazioni ricevute. La Iena ritornerà quindi ad occuparsi del caso chiedendo a Francesco Spano, ex direttore dell'Unar, di fare alcuni commenti a caldo sull'intera vicenda e sui motivi che lo hanno spinto, proprio in seguito al primo servizio del programma, a rassegnare le dimissioni.

LE IENE SHOW, ANTICIPAZIONI DEL 22 FEBBRAIO 2017: ANTONELLA FIORDELISI E LE FOTO HARD PER HIGUAIN - Continua a creare polemica l'esplosione del "lato B" di Antonella Fiordelisi, la modella e spadista di origine salernitana. Risale infatti alla fine del mese scorso la pubblicazione di alcune foto hot della giovane sportiva, che sarebbero state richieste dal calciatore Gonzalo Higuain. Le Iene Show incontreranno quindi la Fiordelisi per discutere di un altro episodio collegato allo juventino, ovvero una conversazione che i due avrebbero tenuto in privato. Non è la prima volta che la giovane atleta si espone parlando dello "scandalo" di cui si è resa protagonista ed in cui ha posto le sue più sentite scuse. Durante un'intervista di Barbara d'Urso, l'atleta avrebbe infatti affermato che il calciatore l'ha contattata sui social network e le avrebbe chiesto qualche foto sexy, ma l'atleta avrebbe rifiutato. La polemica è emersa tuttavia quando Antonella ha deciso di pubblicare la conversazione avuta con Higuain sul proprio profilo Facebook.

© Riproduzione Riservata.