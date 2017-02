La Porta Rossa / Anticipazioni seconda puntata 24 febbraio: Lino Guanciale e il suo Cagliostro conquisteranno tutti?

LA PORTA ROSSA, ANTICIPAZIONI 24 FEBBRAIO: UN SUCCESSO ANNUNCIATO? (OGGI, 22 FEBBRAIO 2017) - Nonostante La porta rossa sembri un remake di film e serie televisive viste e riviste - come Ghost o Ghost Whisperer - sembra che sia molto atteso dai fan. La fiction ideata da Carlo Lucarelli potrebbe davvero essere un successo dato che comunque mischia una trama, quella del thriller poliziesco, che questo periodo sta andando per la maggiore (vedi Rocco Schiavone e I bastardi di Pizzofalcone) con l'elemento soprannaturale, che se dosato il giusto è sempre un elemento vincente. Ad esempio in Rocco Schiavone anche il commissario aveva compagnia dalla moglie fantasma: la caratterizzazione magica, ancorata però con i piedi ben salda al reale, sembra piacere molto ai telespettatori, e già altre volte lo abbiamo visto. La porta rossa è già destinata al successo? Da come se ne parla e dai numeri di followers della pagina facebook sembra proprio di sì.

LA PORTA ROSSA, ANTICIPAZIONI 24 FEBBRAIO: CAGLIOSTRO HA DEI SEGRETI? (OGGI, 22 FEBBRAIO 2017) - Il 24 febbraio va in onda ancora una volta La porta Rossa, serie televisiva con Gabriella Pession nei panni del magistrato Anna Mayer e Lino Guanciale in quelli del commissario Leonardo Cagliostro. Nel corso degli episodi scopriremo che però anche il commissario che non ha attraversato la porta rossa verso il regno dei morti ha dei segreti tenuti nascosti alla moglie. Questo sembra che porterà Anna a voler indagare e cercare di scoprire chi è realmente suo marito, ormai deceduto a causa di qualcuno che ha voluto farlo fuori. "L'uomo che amavo è diventato uno sconosciuto per me", è quanto scritto sul poster de La porta rossa raffigurante Gabriella Pession. Ovviamente viene da pensare che questi segreti siano una parte cruciale della serie televisiva: sono loro ad aver portato alla morte del commissario Cagliostro? Sicuramente arriveremo a scoprirlo.

LA PORTA ROSSA, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 24 FEBBRAIO: VANESSA ACCETTA DI PARLARE CON CAGLIOSTRO - Venerdì 24 febbraio va in onda la seconda puntata di La porta rossa, la serie televisiva con Gabriella Pession e Lino Guanciale nei panni di Anna Mayer e Leonardo Cagliostro. I due - la prima di professione magistrato, il secondo commissario - si stavano separando e non stavano vivendo un momento facile. Nonostante tutto Cagliostro non vuole lasciare Anna, che sente essere in grave pericolo, e quindi rimane nel mondo dei vivi come spirito, iniziando a parlare con Vanessa. La ragazza pensa di essere inizialmente pazza ma vediamo come, nella seconda puntata, inizia ad accettare l'idea di parlare con Cagliostro: anzi, dopo aver accettato di aiutarlo, gli chiederà un favore molto personale. Anna è intanto sempre più confusa riguardo i rapporti del marito ancora in vita, soprattutto perché scoprirà un particolare agghiacciante: aspetta un bambino proprio da lui.

LA PORTA ROSSA, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 24 FEBBRAIO: CHI HA UCCISO CAGLIOSTRO? - Cosa accadrà nel prossimo episodio de La porta rossa, che andrà in onda il 24 febbraio? Continuano le avventure di Leonardo Cagliostro, che vuole far luce sui motivi della propria morte: per questo si farà aiutare sempre da Vanessa, una delle ragazze più popolari di Trieste, la quale gli chiederà qualcosa in cambio. Ci sono molte cose che Cagliostro non riesce a capire della sua morte, avvenuta mentre stava cercando di catturare Il Messicano, pericoloso trafficante di droga. Durante l'operazione tutto stava andando come previsto, quando una terza persone lo ha sorpreso alle spalle, uccidendolo. Sappiamo che nel prossimo episodio scoprirà di non essere il solo a non aver superato la porta rossa che separa il regno dei vivi da quello dei morti. Chi incontrerà, un amico o un nemico? Per saperlo non vi resta che guardare la serie televisiva paranormale diretta da Carlo Lucarelli.

