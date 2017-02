MASTERCHEF ITALIA 2017/ Ed. 6 anticipazioni e news: "Ora siete diventati voi la mia famiglia", Michele Pirozzi ringrazia, foto (oggi, 22 febbraio)

MASTERCHEF ITALIA 2017, ED.6: "ORA SIETE DIVENTATI VOI LA MIA FAMIGLIA", MICHELE PIROZZI RINGRAZIA SUI SOCIAL - La gara di Masterchef Italia 2017 è entrata nel vivo e fra poche settimane i quattro giudici saranno chiamati a scegliere chi fra gli aspiranti chef merita di trionfare nella gara ai fornelli più appassionante della tv. Nella puntata di giovedì scorso, lo show ha detto addio a Gabriele, già da tempo nel mirino di Joe Bastianich, Carlo Cracco, Antonino Canavacciuolo e Bruno Barbieri, ma l'ultima prova ha stroncato definitivamente i sogni di gloria di un altro concorrente, uno dei più talentuosi di questa edizione: Michele Pirozzi. L'aspirante chef amatoriale, di origini campane, ha infatti avuto la peggio contro Margherita in una gara di panzerotti fritti, e purtroppo ha dovuto lasciare la cucina di Masterchef, fra gli sguardi attoniti dei suoi compagni di viaggio. Michele Pirozzi, in seguito alla sua eliminazione, ha condiviso un lungo post sui social per ringraziare chi, nel corso delle ultime settimane, ha sostenuto nella cucina di Masterchef il suo sogno di diventare uno chef: "È doveroso da parte mia ringraziarvi tutti ad uno ad uno,mi avete seguito, sostenuto, incoraggiato ad ogni passo... Io sono entrato nelle vostre case diventando un nuovo membro della vostra famiglia e mi avete apprezzato per quello che sono veramente... Ora siete diventati voi la mia Famiglia... Grazie di #MasterChefIt". Se vi siete persi il suo post su Facebook o se volete provare a interagire con lui sui social, potete cliccare qui.

