MILLENNIUM: UOMINI CHE ODIANO LE DONNE/ Su Rai 2 il film con Daniel Craig e Rooney Mara (oggi, 22 febbraio 2017)

MILLENNIUM: UOMINI CHE ODIANO LE DONNE, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 22 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Millennium: Uomini che odiano le donne, il film in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 22 febbraio 2017 alle ore 23.15. Una pellicola di genere thriller dal titolo originale The Girl with the Dragon Tatoo, è stata realizzata nel 2011 ed è il frutto della collaborazione tra Stati Uniti, Svezia, Gran Bretagna, Germania e Canada, la pellicola è stata diretta dal regista David Fincher. Nel cast sono presenti Daniel Craig, Rooney Mara, Christopher Plummer, Stellan Skarsgard, Steven Berkoff, Robin Wright e Geraldine James. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MILLENNIUM: UOMINI CHE ODIANO LE DONNE, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 22 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film "Millennium: uomini che odiano le donne" racconta la storia di un uomo di quarant'anni di nome Mikael Blomkvist (Daniel Craig), di professione giornalista a capo di una nota rivista scandalistica, Millennium, che in particolar modo si occupa di truffe e scandali che toccano il mondo dell’imprenditoria ma anche quello politico. Tra le denunce che il giornalista aveva fatto, vi è quella ad Hans Erik Wennerstrom, ricco industriale e che Mikael accusa di pesanti reati. Tuttavia il giornalista perde la causa ed è condannato a dover scontare una pena per calunnia. Nel frattempo però che viene emessa la condanna definitiva, Mikael Blomkvist riceve un importante incarico dall’avvocato Dirch Frode (Steven Berkoff) che lavora per conto di un ex industriale di nome Henrik Vanger (Christopher Plummer). Deve far luce ed indagare sulla scomparsa di una ragazza, una sua pronipote di nome Harriet, avvenuta ben quaranta anni prima e precisamente nel lontano 1966. Henrik spiega a Mikael come però lui riceva ogni anno nel giorno del suo compleanno il regalo che Harriet gli faceva sempre, quindi non sa spiegarsi la cosa anche se pensa ad un delitto. Il giornalista è scettico e di fronte a questo racconto e sa anche che dopo tutti questi anni è quasi impossibile riuscire a trovare delle prove attendibili, tuttavia decide di mettersi immediatamente a lavoro. Mikael ritiene che per comprendere meglio questa storia ha necessità di un ulteriore aiuto, così decide di far collaborare a questo caso una ragazza di nome Lisbeth Salander (Rooney Mara), di professione hacker. La ragazza ha un carattere molto particolare, è scontrosa e antipatica tuttavia sa il fatto suo e lavora insieme a Mikael nel cercare di scoprire la verità. Giorno dopo giorno, mese dopo mese Lisbeth e Mikale aggiungono sempre un tassello in più nel ricomporre questo puzzle che purtroppo porterà alla luce un’amara e sconvolgente verità fatta di inganni e omicidi seriali. Gli stessi si troveranno in pericolo e sarà loro bravura riuscire a scappare prima che sia troppo tardi.

