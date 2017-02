MOM 4 / Anticipazioni puntata 22 febbraio 2017: Roscoe sorpreso a fumare uno spinello

MOM 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, mercoledì 22 febbraio 2017, Joi trasmetterà un nuovo episodio di Mom 4, in prima Tv assoluta. Sarà il quarto, dal titolo "Quell'erba non è mia". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: Adam (William Fichtner) e Bonnie (Allison Janney) iniziano a litigare furiosamente senza che via sia in apparenza un motivo. Christy (Anna Faris) si tiene ovviamente alla larga da tutto quanto, anche se le urla della madre non passano inosservate, e Adam le manifesta la propria ammirazione per essere sopravvissuta allo squilibrio di Bonnie. In seguito, la madre le rivela di aver sorpreso il compagno a fumare della marijuana subito prima di un loro incontro amoroso e di temere che lo faccia perché altrimenti non riuscirebbe ad andare avanti. Durante una riunione, Jill (Jaime Pressly) riprende a discutere dell'ex marito e della sua nuova compagna, dimostrando di volere ancora il suo ritorno. Christy spinge invece la madre a condividere quanto le sta succedendo, minacciandola di nascosto di rivelare a Marjorie (Mimi Kennedy) che ha rotto uno dei suoi regali. Finisce però per esagerare il proprio punto di vista, soprattutto perché teme di non essere più attraente agli occhi di Adam. Jill invece crede che l'amica possa essere troppo per il compagno, esattamente come è successo a lei, mentre Marjorie le riporta la propria esperienza. Anche il marito infatti si fa un goccio prima di un incontro, ma non riesce a risollevare il suo stato d'animo. Christy decide quindi di parlare con Adam e gli rivela che tutto il gruppo degli AA è dalla sua parte, anche se poi gli chiede come ha pensato di scusarsi con la madre. Anche se l'uomo non vorrebbe cedere, per non far capire a Bonnie di avere il controllo della loro relazione, accetta di invitare la compagna a cena. Va tutto bene finché non finiscono a letto e vengono fermati subito dopo da un piccolo problema idraulico. I timori di Bonnie sembrano aver trovato la conferma, ma Adam rilancia attribuendo la responsabilità all'orario. Il mattino successivo, tuttavia, fa di nuovo cilecca e se ne va il prima possibile. Decisa a dimostrare di non essere il problema in questo frangente, Bonnie decide di rivedere un suo ex e lo seduce fino a quando non ha la prova di essere ancora attraente. La donna è quindi felice come non mai, ma alla sera scopre che il pensiero di Adam è diverso. Il compagno, infatti, nota di non avere alcun ruolo all'interno della loro relazione e vorrebbe interrompere tutto, pensando che non potranno andare avanti. Bonnie inizia a piangere, convinta di aver rovinato ancora una volta le cose, ma Adam si accorge che proprio la sua vulnerabilità ha risolto il piccolo problema fra loro.

MOM 4, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 22 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 4 "QUELL'ERBA NON E' MIA" - Intanto, Christy riceve una videochiamata da Violet, che dimostra di cavarsela piuttosto bene nella sua esperienza all'estero. Ovviamente sia la madre che la nonna sanno bene che sta mentendo su ciò che sta facendo, anche se Christy si ritiene già soddisfatta perché non le ha chiesto dei soldi. Bonnie e Christy vivranno un brutto shock quando Baxter e Candace sorprenderanno Roscoe a fumare della marijuana. Tutto questo riconduce la coppia a Christy, ma la donna va su tutte le furie perché pensa che il figlio abbia invece trovato accesso alle scorte private del padre. Candace invece accusa Christy di non essere stata brava ad educare il figlio, dati i precedenzi di alcolismo e tossicodipendenza della madre e della nonna. Roscoe giura che non cadrà mai più nello stesso errore, ma Christy e Bonnie credono che stia mentendo. La madre entra in crisi perché si sente in colpa per quanto accaduto al ragazzino, mentre Bonnie pensa in positivo, visto che il nipote non è caduto nel giro di droghe più pesanti. Convinta che l'ex marito le abbia mentito, cerca poi di convincerlo a dire la verità, data la sua nota tendenza a fumare marijuana. Christy si deve quindi rendere conto che per una volta la responsabilità non è di Baxter.

