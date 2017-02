MONUMENTS MEN/ Su Rete 4 il film con Matt Damon, Cate Blanchett, George Clooney e Bill Murray (oggi, 22 febbraio 2017)

MONUMENTS MEN, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 22 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Monuments men, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 22 febbraio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere storica che è stata realizzata negli Stati Uniti d'America nel 2013 per la regia di George Clooney che appare anche nel cast, accanto a lui troviamo altri validi attori tra cui Matt Damon, Cate Blanchett, George Clooney e Bill Murray. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MONUMENTS MEN, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 22 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il secondo conflitto mondiale sta sconvolgendo parecchi paesi europei. In uno di questi, nel Belgio, e più precisamente nella città di Gand, degli uomini di chiesa stanno cercando di nascondere delle opere d'arte, in modo tale che queste ultime non possano essere rubate dai nazisti. In contemporanea, in America, un intenditore di arte, di nome Frank Stokes, ha deciso di arruolarsi nell'esercito degli Stati Uniti d'America e di partire in guerra con alcuni uomini. Il suo compito è quello di ritrovare le opere artistiche, che sono in mano dei nazisti. Frank riunisce il suo gruppo di uomini, sotto il nome di Monuments Men. Tra i componenti della banda, c'è anche un ex alcolista inglese, di nome Donald. Quest'ultimo ha ritrovato la voglia di vivere, grazie alla missione di Frank, ed ha smesso di bere. Frank porta i suoi amici in un castello, che si trova in Inghilterra, allo scopo di farli addestrare. Successivamente Stokes e i suoi si dirigono verso la Normandia, dove ci sono dei tedeschi che stanno sequestrando delle opere. In questo luogo vengono informati del fatto che c'è un convoglio tedesco diretto a Siegen, carico di oggetti di valore. A questo punto, Frank invia alcuni dei suoi uomini in Germania, a Siegen appunto, mentre altri in Belgio. In contemporanea, Donald chiede ai suoi superiori di poter arrivare a Bruges, per poter salvare, dalla razzia dei tedeschi, la scultura della Madonna col Bambino. Durante la missione, però, il soldato viene fatto fuori dai nazisti, che entrano in possesso della statua di Michelangelo. Un uomo di Frank, di nome James, intanto è in trattative con una donna di Parigi, Claire, la quale non vuole rivelargli il posto in cui le opere d'arte, della Galleria Nazionale, stanno per essere trasportate. Gli uomini di Stokes, giunti a Siegen, scoprono che alcune opere rubate dai tedeschi, sono state sottratte alla famiglia ebrea dei Rotschild. Poi i Monuments Men, presenti in Germania, scoprono in alcune miniere degli importanti dipinti. Dopo, Stokes e i suoi si recano in Austria, ad Altaussee, dove il gruppo ritrova la Madonna col Bambino di Bruges e altri capolavori. Alla fine del secondo conflitto mondiale, l'amministrazione statunitense provvede a schedare tutte le opere recuperate e i Monuments Men tornano dalle loro famiglie, felici di aver portato a termine brillantemente la loro missione.

