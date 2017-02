Made in Sud 2017/ Gigi D'Alessio conduttore al posto di Gigi e Ross. Le anticipazioni del cantante e la battuta su Sanremo

Made in Sud, Gigi D'Alessio prende le redini dello show comico di RaDue: le prime anticipazioni del cantante - Gigi D'Alessio è pronto a dare il via alla nuova edizione di Made in Sud. Prende le redini dello show come conduttore, sostituendo Gigi e Ross accanto a Fatima Trotta ed Elisabetta Gregoraci. "La cosa fondamentale è che io sto salendo su un carro che è già vincitore. Non voglio nessuna medaglia. Made in Sud già funziona. Sarò un vigile urbano. Farò musica e comicità. Ringrazio Ilaria. Mi trovo in famiglia" ha svelato il cantante nel corso della conferenza stampa tenutasi oggi, durante la quale ha svelato altre novità di questa nuova edizione "Abbiamo un laboratorio che sforna nuovi artisti di continuo. Capisco la difficoltà dei comici di far ridere di continuo. Quest'anno avremo una band, una scenografia ricca. Quello che succederà in più non sarà tutto merito mio ma merito di tutto. Non datemi tutta questa responsabilità! - e ancora aggiunge - Con gli autori, stiamo lavorando ad ospiti che non verranno a fare la semplice marchetta. Vogliamo entrare nelle case degli italiani con la nostra spontaneità".

Made in Sud, Gigi D'Alessio e la battuta sul Festival di Sanremo 2017: "Non ci sarà una giuria di qualità e la cosa mi conforta tantissimo!" - La nuova edizione di Made in Sud sarà composta da dodici puntate, prodotte da Rai2 in collaborazione con la Tunnel produzioni, in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli da mercoledì 8 marzo alle 21.20. Reduce dal Festival di Sanremo, dove è stato protagonista di una forte polemica, Gigi D'Alessio non nega in questo senso una battuta sulle vicende che l'hanno visto protagonista: "Non ci sarà una giuria di qualità e la cosa mi conforta tantissimo! - scherza D'Alessio, che aggiunge - Canterò le mie canzoni. Giorno dopo giorno, imparerò come tenere unità questa famiglia. Canterò anche classici del repertorio napoletano. Duetti con ospiti e momenti di comicità allo stesso tempo. Siamo nell'Auditorium, il posto più fi*o in Italia. Sarà una conduzione condivisa con tutti. Saremo tutti capi e tutti alunni". Conclude poi svelando qualche piccola anticipazioni sugli ospiti: "Stiamo valutando ospiti che devono mettersi in gioco: Paoli, Rea, Meta, Mannoia e tanti artisti napoletani. Lo scopriremo solo vivendo".

