Mara Maionchi/ News, scaricata anche da Mediaset? I rumors sul suo futuro...

MARA MAIONCHI IN GIRO PER MILANO, COME MAI HA LASCIATO RADIO 105? (OGGI, 22 FEBBRAIO 2017) - Mara Maionchi è uno dei personaggi televisivi italiani più eclettici di sempre: produttrice discografica in primis e personaggio pubblico poi, ai giovani e al grande pubblico il nome di Mara Maionchi è iniziato a suonare familiare dopo la sua partecipazione come giudice a X Factor. Fino a poco tempo fa Mara Maionchi conduceva una trasmissione su Radio 105, che poi ha deciso di abbandonare: il motivo? Per un po' di tempo non è stato molto chiaro, dato che si pensava che ci fosse lo zampino di Mediaset nel suo abbandono ma, in una recente lettera inviata al Fatto Quotidiano, la produttrice ha chiarito i motivi del suo allontanamento. "Come avevo già accennato nel post che ho scritto sul mio Facebook il 9 dicembre 2016, sono uscita dal team perché il lavoro di redazione che sta dietro un programma di attualità è tantissimo: riunioni, letture, aggiornamenti continui sono faticosi per chiunque, figuriamoci per me che non ho più 30 anni. Non ho mai subito alcuna pressione da Radio 105 e non solo perché non è nel loro stile ma soprattutto perché non lo avrei mai tollerato, né nella gestione Hazan né in quella Mediaset".

MARA MAIONCHI IN GIRO PER MILANO, COME MAI HA LASCIATO RADIO 105? (OGGI, 22 FEBBRAIO 2017) - Mara Maionchi è nata nel 1941 e, dopo aver finito la scuola, ha deciso di non proseguire gli studi e cercarsi un lavoro. Inizia in un'industria di tabacco per poi arrivare, grazie a un annuncio pubblicato sul Corriere della Sera e inizia a lavorare con la casa discografica Ariston Records, insieme ad artisti del calibro di Ornella Vanoni e Mino Reitano. Successivamente lavora anche con la Numero Uno, etichetta discografica fondata da Mogol e Lucio Battisti dove cura l'ufficio stampa. Passa poi alla Dischi Records, la Foint-Cetra e poi alla Nisa, etichetta discografica fondata insieme al marito Alberto Salerno. Oggi conduce l'Extra Factor ed è diventata uno dei personaggi televisivi italiani più noti tra il pubblico: prima, infatti, il nome di Mara Maionchi era conosciuto soprattutto dietro le quinte ed è negli ultimi anni che è esploso come un fenomeno.

