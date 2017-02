Massimo Ceccherini si è ritirato/ Isola dei famosi 2017, televoto annullato. Offese alla moglie? Il video del complotto (oggi, 22 febbraio 2017)

MASSIMO CECCHERINI SI RITIRA DALL'ISOLA DEI FAMOSI 2017: LASCIA PER UN'OFFESA ALLA MOGLIE FATTA DA RAZ DEGAN? TELEVOTO ANNULLATO - Dopo il complotto ordito ai suoi danni Massimo Ceccherini lascia l'Isola dei famosi 2017, ma non a causa di quanto avvenuto durante le nomination. A scatenare l'ira del toscano questa volta è stata una presunta offesa alla moglie fatta da Raz Degan. A innescare la miccia è stato Moreno, colui che aveva fatto tanto attabbiare Massimo Ceccherini con la sua nomination. Il rapper di Amici ha infatti sostenuto che Raz avesse offeso pesantemente la moglie dell'attore. Nell'atmosfera tesa in cui si è quasi sfiorata la rissa, Ceccherini si è rivolto così all'israelinao: "Credo che d'ora in poi dobbiamo interrompere i nostri rapporti". Dopo aver chiesto la squalifica di Raz, Ceccherini ha scelto di abbandonare l'Isola e lo ha fatto a bordo della barca con cui Stefano Bettarini è andato a prenderlo. L'inviato del ereality ha poi annunciato che, a causa dell'abbandono di Massimo, il televoto sarebbe stato annullato.

COMPLOTTO CONTRO CECCHERINI, ISOLA DEI FAMOSI 2017, UN FUORIONDA INCASTRA SAMANTHA DE GRENET E MALENA - Massimo Ceccherini e Raz Degan sono finiti entrambi al televoto nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2017 ma le loro nomination sarebbero frutto di un complotto. La cospirazione in questione sarebbe partita da Samantha De Grenet e Malena. Ad incastrare le due un fuorionda in cui si mettevano d’accordo per mandare al televoto i due personaggi che il pubblico ha dimostrato di amare molto, per assicurarsi che almeno uno dei due andasse a casa. L’unico titubante, Moreno, è stato convinto in particolare da Giulio Base e Malena: “Fai la cosa giusta, quella che ti abbiamo detto”. Dopo aver scoperto che gli altri naufraghi avevano tramato contro di loro, l’israeliano e il toscano li hanno definiti “un branco di pecore”. Ceccherini si è risentito in particolare con il rapper di Amici: “Mi sono fatto incu..are da Moreno, traditore maledetto, ti sei messo contro il demonio Moreno”. Tra i due nato un battibecco e Moreno si è difeso così: “A volte succede nella vita, hai detto tu che è un giochino”. Ceccherini si è infervorato ancora di più: “Però io mi ci diverto con sti giochini. Senza veli. Adesso si dice la verità. Occhio che se parlo io ne so di cose che hai detto”. Moreno ha ribattuto dicendo che di cose ne sa anche lui, ma l’attore toscano non si è fatto intimidire: “Dille, dille. Ammazza che pacco non sapevo che fossi così pacco”. A prendere le difese del rapper di Amici è stata Giulia Calcaterra: “Fatti la tua isola perché non te la de ve rovinare nessuno quest’esperienza”. Ceccherini si è invece sfogato con Raz Degan: “Che iena. Hai capito? Moreno ha votato me per cacciare uno di noi due. Roba da non crederci e insiste, fa pure il ganzino. E noi stupidi. Lo stupido sono io che sono stato zitto quando li vedevo insieme, ma lo sapevo che diceva a lui così. Ora lascia fare, non gli dare soddisfazione”. A muovere i fili della cospirazione Samantha e Malena, come reso inequivocabile nel fuorionda. L’attrice di film per adulti si rivolge così alla conduttrice, spiegando le titubanze di Moreno: “A Moreno faccio votare Giulia, perché ha un po’ di difficoltà nel votare Massimo”. La cosa però metterebbe in crisi i loro piani e Malena si sfoga: “Si ma non è che possiamo cambiare tutto adesso”. La soluzione ce l’ha la De Grenet: “E allora dobbiamo farlo votare a Giulio”. Clicca qui per vedere il video del fuorionda.

