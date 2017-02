Michele D'Ambra vs Gemma Galgani / Uomini e Donne, battuta al vetriolo per dopo la rottura?

Uomini e donne over, Michele D'Ambra lancia una fracciatina a Gemma Galgani dopo la chiusura della loro conoscenza? - Una conoscenza che ha sollevato non poche critiche nello studio di Uomini e Donne ma che oggi trova la parola fine: tra Gemma Galgani e Michele D'Ambra la frequentazione si interrompe oggi ma, per la prima volta, ad essere criticato per il suo comportamento non è stata tanto la nota dama del Trono Over quanto il cavaliere. "Chi troppo vuole nulla stringe" si potrebbe dire in questo caso, visto che Michele ha deciso non solo di continuare a conoscere Gemma, ma al contempo uscire con la più giovane Cristina. Entrambe alla fine, di fronte a quello che al pubblico è apparso essere un disinteresse del cavaliere, hanno deciso di chiudere. Oltre a raffreddarsi, quindi, i rapporti tra Gemma e Michele sembrano essersi conclusi anche con un pizzico di ostilità, stando almeno alla palese frecciatina che, poche ora fa, Michele lancia sul suo profilo Facebook. "Se non ti fermano mentre ti allontani...continua a camminare!" scrive il cavaliere e in molti interpretano le sue parole come una frecciatina all'indirizzo di Gemma.

Uomini e donne over, anticipazioni e news: in arrivo un nuovo corteggiatore per Gemma? Michele ha davvero rinunciato a lei? - Gemma Galgani, dal canto suo, non sembra affatto voler rispondere a tali messaggi, anzi, mantiene sui social una grande positività. "Buongiornoooooo! Vi siete svegliate felici questa mattina? Non sappiamo mai se sarà una bella giornata finché non la viviamo tutta, per viverla dobbiamo combattere contro ogni problema è sorridere ad ogni gioia!! Noi donne siamo forti... non molliamo mai!" scrive infatti la nota dama di Uomini e Donne, mostrandosi ben altro che amareggiata da ciò che di recente è accaduto nello studio del Trono Over. Un'altra storia giunge per lei al capolinea e, neanche in questo caso, è arrivato per lei l'amore tanto desiderato. Ma sarà davvero finita? O ci sarà un colpo di scena nelle prossime ore? Con grande probabilità, domani si terrà infatti una nuova registrazione del Trono Over ed ecco che per Gemma Galgani potrebbe arrivare qualche nuovo corteggiatore o, magari, una riappacificazione.

© Riproduzione Riservata.