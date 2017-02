OREO/ Video, lo spot di Cristina Aguilera: cos'è il #DunkChallenge, la sfida dell'inzuppo?

CHRISTINA AGUILERA: VIDEO SPOT DELL'OREO, LA CANTANTE SI CIMENTA NEL #DUNKCHALLENGE (OGGI 22 FEBBRAIO 2017) - Il nuovo volto dell'Oreo è la nota cantante Christina Aguilera che ha deciso di diventare la testimonial ufficiale della nuova campagna promozionale del famoso biscotto americano. Christina Aguilera ha preso parte ad una serie di spot pubblicitari in cui la si vede cimentarsi nella famosa #DunkChallenge, ovvero la sfida dell'inzuppo, fatta attraverso acrobazie fisiche ed anche vocali. Le registrazioni di questa nuova pubblicità per l'Oreo ha avuto sede a Los Angeles nel 2016, come testimoniano alcune immagini del backstage che ritraggono la cantante alle prese con questa nuova avventura ed in Italia si chiedono già se lo spot verrà mostrato solo in America o arriverà anche nel nostro paese. Intanto, dopo ben cinque anni dall'ultimo album 'Lotus', Christina Aguilera ha fatto sapere attraverso il suo account Twitter di aver terminato il suo nuovo album, di cui il titolo è ancora top secret. Una bellissima notizia per i fans della cantante che aspettano un nuovo disco dal 2012, la Aguilera ha paragonato il prossimo album al suo cuore, quindi la potremo vedere presto sulle scene, non solo in pubblicità.

CLICCA QUI PER VEDERE IL NUOVO SPOT DI CHRISTINA AGUILERA

