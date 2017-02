Oroscopo / Paolo Fox, previsioni di oggi 22 febbraio 2017 a LatteMiele: Toro, Vergine, Capricorno, Ariete, Leone, Sagittario e tutti gli altri

OROSCOPO PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 22 FEBBRAIO 2017, A LATTEMIELE - Torna l'oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, 22 febbraio 2017, sull'emittente radiofonica LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. L'Ariete può diventare intollerante in un momento in cui però ha tirato fuori gli artigli. Al momento si vive una situazione particolare dettata dal fatto che non si vive un grande amore come spesso capita ai nati sotto questo segno. Bisogna aspettare tempi migliori, visto che al momento non ci sono situazioni molto piacevoli all'orizzonte. Il Toro è agitato, ma deve mantenere la calma in vista della prossima settimana che si preannuncia piena di belle sorprese. I Gemelli sono tristi per amore con gli altri ambiti che non sono positivi. Nonostante questo è un momento in cui c'è grande voglia di fare, un periodo stimolante che da degli scossono forti come le emozioni che si dovrebbero vivere nel fine settimana. C'è da sorridere però perchè la stanchezza patita a gennaio è ormai un lontano ricordo.



TUTTI I SEGNI - Ecco nel dettaglio l'analisi segno per segno. Ariete: È combattente e può diventare intollerante. Se non ha un grande amore al momento è strano. Per coloro che sono single, gli amori che nascono adesso sono intriganti, ma difficili da realizzare. Quindi deve aspettare perché vanno testati per almeno un paio di mesi. Non devi lottare per ottenere quello che non può avere. Nell'ambito del lavoro c'è qualche ritardo e qualche attesa, ma non si escludono novità però sempre part time. Toro: È sempre molto agitato però anche positivo nei confronti del futuro. La settimana prossima sarà molto buona, quindi conviene rimboccarsi le maniche. Deve fare molta attenzione se frequenta un gemelli o un leone, perché può esserci qualche piccola tensione di troppo. Gemelli: C'è una piccola delusione che può aver riguardato l'amore, un amico o una persona cara. È un periodo stimolante per molti che si rimettono in gioco e fanno piazza pulita delle situazioni che non valgono. Potrebbero esserci novità e un cambio di lavoro. Tutto questo però nasce con un Saturno opposto. Venerdì e sabato sono giornate interessanti per l'amore, però tutto dipende dalle capacità personali. Intanto non c'è più quella situazione di stanchezza vissuta a gennaio. Cancro: È un po' stralunato. C'è chi è in trattativa per un lavoro. Altri invece possono avere un problema in amore e viverlo in maniera più intensa. È afflitto dal tipo di persone che gli stanno attorno sia in ambiente lavorativo che per i sentimenti. Leone: Deve darsi da fare entro settembre. Non deve essere teso e nervoso. Tutti quelli che hanno vissuto senza amore adesso hanno una gran voglia di mettersi in gioco. Vergine: Dopo un gennaio pesante adesso va un pochino meglio per i sentimenti. L'amore non è troppo coinvolgente perché c'è stato più spazio per il lavoro. La seconda parte dell'anno è migliore quindi può arrivare una bella proposta. Sono da privilegiare le situazioni nuove. Chi è single però non è tanto passionale. Attenzione alla situazioni incerte. Bilancia: Oggi è molto concentrato. Deve far partire un progetto tra fine febbraio e gli inizi di marzo. Nell'ambito del lavoro ci sono da fare scelte importanti. La giornata di oggi è un po' stressante. Non deve mettersi contro qualcuno. Oggi e domani le relazioni andranno un po' a rallentatore. Scorpione: È scostante, ma sta recitando un parte per non lasciarsi coinvolgere perché la sua natura è passionale. Domenica sarà una giornata bella per gli incontri e per l'amore. Sagittario: Ha una grande voglia di ribellarsi a situazioni che non ama. Chi si ribella è contento. L'unico rischio è rimanere in silenzio e trattenersi. Le occasioni ci sono ma sta a lui saperle cogliere. Capricorno: Si sta riorganizzando, ma questa riorganizzazione costa. Bisogna ripartire da zero utilizzando mezzi migliori. Qualcuno deve capire dove ha sbagliato. Attenzione anche in amore perché c'è chi deve dare un ultimatum. Acquario: Ha una marcia in più. Sono favoriti quelli che hanno una marcia in più e possono guadagnare di più grazie a dei contatti. Quelli che hanno avuto una problematica di tipo legale possono risolverla. Venerdì e sabato sono interessanti per i sentimenti. Gli incontri sono belli, ma non deve essere costretto a fare delle cose. Pesci: Deve essere positivo. Questo è un anno che sorprenderà. Le storie più belle possono nascere proprio adesso. Domenica è una giornata si.

