POMERIGGIO 5/ Quali servizi presenterà oggi, 22 febbraio 2017, Barbara D'Urso? Riassunto ultima puntata

POMERIGGIO 5, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, 22 febbraio 2017) - Barbara D'Urso è pronta a tornare sul piccolo schermo di Canale 5 con una nuova puntata di Pomeriggio 5: anche oggi, mercoledì 22 febbraio 2017, verranno trasmessi nuovi serivzi e si spazierà da un argomento all'altro. In attesa di scoprire ddi che cosa si occuperò la conduttrice, diamo uno sguardo a quello che è successo ieri nello studio di Pomeriggio 5. Si è partiti naturalmente dal caso di omicidio di Sarah Scazzi: la Cassazione ha infatti confermato l'ergastolo per Sabrina Misseri e la madre Cosima Serrano. Barbara D'Urso è anche tornata ad occuparsi di Maria di Trapani, celebre star di Youtube resa famosa dal programma "Stranamuri Siciliano", che ha rivelato di aver subito dei maltrattamenti. Per quanto riguarda le notizie provenienti dal mondo del gossip e dello spettacolo, c'è stato un dibattito riguardante i vip single italiani e le loro tecniche per rimorchiare, secondo Barbara Bouchet. La donna ha dichiarato di non essere impegnata, ma di possedere tuttavia un'amicizia speciale in grado di rilassarla e farla stare bene. Sono stati presentati i principali scapoli ed ereditieri nazionali ed internazionali, tra cui Paris Hilton. Quali di questi temi verranno ripresi nel pomeriggio di Canale 5?

