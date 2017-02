PROVA A INCASTRARMI/ Su Rete 4 il film con Vin Diesel, Alex Rocco e Frank Pietrangolare, alla regia Sidney Lumet (oggi, 22 febbraio 2017)

PROVA A INCASTRAMI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 22 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Prova a incastrarmi, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 22 febbraio 2017 alle ore 23.40. Una pellicola di genere commedia con il titolo originale Find Me Guilty. Si tratta di una pellicola americana del 2006 diretta dal regista Sidney Lumet che ha anche scritto il soggetto e la sceneggiatura in collaborazione con T. J. Mancini e Robert J. McRea. Nel cast sono presenti Vin Diesel, Alex Rocco, Frank Pietrangolare, Richard DeDomenico, Jerry Grayson e Paul Borghese. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

PROVA A INCASTRAMI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 22 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film Prova a incastrarmi narra la storia vera di Giacomo di Norscio, soprannominato Jackie Dee (Vin Diesel) che è stato uno dei membri più importanti del clan dei Lucchese che aveva messo le sue radici nel New Jersey e lì faceva i suoi sporchi illeciti. Quello che lo vide coinvolto è stato il processo più duraturo e più continuativo di tutta la storia americana, infatti Jackie Dee venne arrestato e poi condannato a dover scontare ben trenta anni di carcere il tutto stabilito in un processo durato quasi due anni. L’uomo allora è costretto a passare ben trenta anni di reclusione ma dopo aver scontato la metà degli anni previsti dal processo, gli viene fatta un’importante offerta. Suo malgrado Jackie si ritrova costretto a scegliere se passare il resto dei suoi anni recluso in una prigione oppure avere uno sconto di pena che però gli costa il dover tradire quelli che fino a poco tempo prima erano i suoi amici e affiliati del clan. Jackie vede questa offerta molto allettante, ma allo stesso modo non è per niente convinto di dover venir meno ai suoi principi di lealtà e di onore nei confronti di quella che ritiene essere la sua famiglia, i Lucchese. Mosso quindi da tutta questa serie di sentimenti contrastanti, ma soprattutto disgustato dalla burocrazia del sistema giudiziario decide di rifiutare l’offerta. Per lui quindi si proietta la prospettiva più atroce di rimanere in carcere, ma Jackie si dice convinto di volersi difendere da solo e di voler portare avanti questo processo nella duplice veste di avvocato ed allo stesso tempo di imputato in quanto non disposto assolutamente a testimoniare contro i suoi amici più cari.

© Riproduzione Riservata.