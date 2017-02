RAZ DEGAN & MORENO, RISSA!/ Isola dei Famosi 2017, saltano i nervi e Massimo Ceccherini...

Raz Degan scatena il caos: sfiorata la rissa con Moreno Donadoni all'Isola dei Famosi 2017 - Sta accadendo davvero di tutto sull'Isola dei Famosi 2017: è Raz Degan ancora una volta al centro delle polemiche. Tutto nasce dalla volontà dei naufraghi di fare una riunione per decidere come organizzarsi per i lavori, ma Raz si rifiuta di colleborare danto a tutti dei "Disgraziati e falsi". Il naufrago decide infatti di proseguire la sua avventura sull'Isola isolato dagli altri, piuttosto che in mezzo a quella che lui chiama falsità, ma le sue parole scatetano la reazione prima di Simone Susinna - che ha con Raz un duro faccia a faccia - poi da Moreno. È il rapper quello più infuriato di tutti, tanto che accusa Raz Degan di essere il più falso di tutti - "Digraziato tu e tutti quelli come te, è bene che te lo metti chiaro nel cervello" - sbotta il vincitore di Amici, che cerca poi di riprendersi un sacco contro la volontà di Rag. Questo gesto scatena la reazione di Degan, che cerca di frenarlo e appare chiaramente infuriato, tanto da arrivare quasi a colpire Moreno.

Massimo Ceccherini ha abbandonato l'Isola dei Famosi 2017: tutta colpa di una presunta offesa shock alla moglie - Manca davvero pochissimo alla rissa, ma viene poi interrotta dall'arrivo di Massimo Ceccherini. È il noto comico toscano a cercare di placare gli animi, soprattutto quello di Raz Degan "Ma mica questa è la tua vita che te la prendi così? È un giochino, non è che devi reagire in questo modo!". Raz si placa ma rimane del suo pensieri, ma manca poco e si scatena nuovamente la lite. Massimo va infatti a parlare con Moreno e il rapper svela di una brutta offesa che Raz avrebbe fatto a sua moglie: "Le ha dato della pu***na?", chiede il comico, che raggiunge poco dopo Raz. "Credo che d'ora in poi dobbiamo interrompere i nostri rapporti" esordisce Ceccherini parlando con Raz che, tuttavia, nega ogni tipo di accusa e parla di nuove bugie ai suoi danni. Massimo è però furioso e lascia l'Isola, raggiungendo la parte dedicata alla trupe, chiedendo l'immediata squalifica di Raz. Le cose però vanno diversamente, perchè Ceccherini annuncia che stavolta, per davvero, va via; pochi minuti dopo, con una barca, arriva Stefano Bettarini che lo porta via, annunciando che, con questo addio, il televoto in vista della prossima settimana è annullato.

© Riproduzione Riservata.