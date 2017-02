RICATTO D'AMORE/ Su Rai 1 il film con Sandra Bullock e Ryan Reynolds, alla regia Anne Fletcher (oggi, 22 febbraio 2017)

RICATTO D'AMORE, IL FILM IN ONDA SU RAI 1 OGGI, 22 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Ricatto d’amore, il film in onda su Rai 1 oggi, mercoledì 22 febbraio 2017 alle ore 21.25, una commedia dal titolo originale The Proposal, è stata realizzata nel 2009 con la regia di Anne Fletcher. Ad interpretare il ruolo dei due personaggi principali sono Sandra Bullock e Ryan Reynolds. In Italia il film è stato distribuito dalla Walt Disney Pictures nel settembre del 2009. Nel 2010 l'attrice protagonista Sandra Bullock ha ricevuto una candidatura al premio Golden Globe per la categoria "Miglior attrice in un film commedia o musicale" proprio grazie alla sua interpretazione nel film "Ricatto d'amore". Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

RICATTO D'AMORE, IL FILM IN ONDA SU RAI 1 OGGI, 22 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Margaret Tate (Sandra Bullock) manda avanti una casa editrice a New York. Sfrutta tutti i suoi dipendenti, specialmente il suo assistente Andrew Paxton (Ryan Reynolds) e quindi non è benvoluta dal suo staff. Quando Margaret deve ritornare in Canada perché il suo visto per gli Stati Uniti è scaduto, decide di aggirare l'ostacolo e di evitare il licenziamento annunciando il suo matrimonio con Paxton. Bob Spolding, che nutre rancore verso Margaret che tempo addietro lo aveva licenziato, intuisce l'imbroglio architettato dalla donna e la denuncia alle autorità competenti, quindi Andrew, se davvero il matrimonio dovesse risultare solo una messa in scena, rischia una multa salata e qualche anno di galera. A questo punto Paxton e Margaret vanno in Alaska per festeggiare il compleanno della nonna di Andrew. In quell'occasione, la cinica editrice ha modo di conoscere i genitori di Andrew, che hanno organizzato una festa per i due fidanzati. La coppia, per far sembrare vero il loro rapporto, inventano una serie di storielle sul loro grande grande amore e, addirittura, si baciano davanti a parenti ed amici. Finita la festa, i due si ritrovano a dormire nella stessa camera ma, rimasti soli, Margaret fa dormire Andrew fuori dal suo letto. Il mattino seguente la madre del giovane invita Margaret in un locale, per assistere ad una performance dello spogliarellista Ramone che durante la sua esibizione, coinvolge la ragazza. Quando ritorna in famiglia, Margaret si scontra con Kevin, il cane di casa, poi, per una serie di circostanze, si ritrova nuda in presenza di Andrew e tra i due è visibile un certo imbarazzo. Margaret sente che si sta affezionando ai familiari del giovane, sempre molto gentili e affettuosi con lei. La madre di Andrew fa indossare a Margaret il suo vecchio abito da sposa e propone alla ragazza di anticipare il giorno delle nozze e di celebrare il rito nel granaio della tenuta. La giovane donna comincia a pensare che non sia giusto ingannare le persone, specialmente quando queste si dimostrano tanto amorevoli nei suoi confronti. Il giorno del matrimonio Margaret racconta a tutti la verità poi decide di tornarsene da sola in Canada. Andrew non vuole che Margaret vada via, tenta di fermarla ma non ci riesce, si precipita a New York, ma una volta arrivato negli uffici della casa editrice, trova Margaret intenta a raccogliere tutte le sue cose, finalmente Andrew trova il coraggio di dirle che l'ama e anche Margaret confessa di essere innamorata di lui. I due sono pronti a sposarsi, ma questa volta sono pronti a seguire ogni iter burocratico.

