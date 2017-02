ROCCO MAZZEO/ Avvelenano la cagnolina a un ragazzo down, storia di solitudine e polpette avvelenate (Le Iene Show, 22 febbraio 2017)

ROCCO MAZZEO, AFFETTO DALLA SINDROME DI DOWN: AVVELENANO LA SUA CAGNOLINA, MA NINA PALMIERI GLI FA UN REGALO (LE IENE SHOW, 22 FEBBRAIO 2017) - Toccante la storia di Rocco Mazzeo, un uomo di 40 anni affetto dalla sindrome di down e residente a Paravati, in provincia di Vibo Valentia. Una vita semplice e spesso fatta di solitudine, ma a riempire i vuoti dei suoi giorni c'era per fortuna Luna, una meticcia che gli sapeva tenere compagnia. Fino a quando la cagnolina è uscita per fare i suoi soliti bisogni e mangia una polpetta avvelenata, morendo nel giro di pochissimo tempo. Una vicenda che sta toccando il cuore degli italiani, ed ancora di più ha attirato l'attenzione de Le Iene Show. Il programma d'inchiesta di Italia 1, mostrerà infatti che cos'è successo grazie al servizio di Nina Palmieri che andrà in onda oggi, mercoledì 22 febbraio 2017. La Iena incontrerà infatti Rocco Mazzeo, a cui consegnerà un suo omonimo: Rocco. In questo caso si tratta in realtà di un barboncino di una cittadina di Cirò Marina, Caterina Ferraro, che come scrive la stampa locale aveva ricevuto in regalo l'animale dal veterinario di fiducia. A causa dell'impossibilità di gestire più animali contemporaneamente, la donna si era infatti decisa a far adottare il suo amato Rocco, ma in seguito aveva dimenticato di aver messo l'annuncio su internet.

ROCCO MAZZEO, AFFETTO DALLA SINDROME DI DOWN: AVVELENANO LA SUA CAGNOLINA, MA NINA PALMIERI GLI FA UN REGALO (LE IENE SHOW, 22 FEBBRAIO 2017) - Questa sera scopriremo quindi la reazione di Rocco Mazzeo di fronte a questo regalo inaspettato. In attesa dell'incontro fra l'uomo di Peravati ed il suo nuovo amico Rocco, Le Iene Show hanno organizzato una fsta per il compleanno di Mazzeo, che a sua insaputa si vedrà recapitare l'insolito dono. La cagnolina avvelenata rimarrà sempre nel suo cuore, ma ora i due Rocco potranno unire le forze e trascorrere dei momenti felici insieme. La Iena Nina Palmieri si recherà inoltre nel paesino di Vibo Valentia per indagare sui possibili responsabili: chi ha voluto uccidere Luna? Nel frattempo, Rocco Mazzeo potrà ricucire in parte le proprie ferite grazie al regalo concesso da Caterina Ferraro, la proprietaria originaria del cagnolino Rocco, che commossa dalla storia dell'uomo, ha deciso di privarsi del suo barboncino. La donna, infatti, nel frattempo non solo aveva dimenticato di aver messo l'annuncio di vendita, ma aveva anche fato retromarcia sulle proprie intenzioni.

