SCANDALO UNAR/ Soldi pubblici per festini gay, l'ex direttore: "macchina del fango, valuterò azioni legali" (Le Iene Show, 22 febbraio 2017)

UNAR, L'EX DIRETTORE GIOCA IN DIFESA: "MACCHINA DEL FANGO, VALUTERO' AZIONI LEGALI" (LE IENE SHOW, 22 FEBBRAIO 2017) - Continua la polemica sullo scandalo che ha coinvolto l'Unar, accusato di aver finanziato un'associazione che praticherebbe il sesso libero ed a pagamento. L'Anddos, l'organizzazione su cui si sta puntando il dito, così come l'Arcigay ed il Circolo Mieli, ha difeso a spada tratta l'ormai ex direttore dell'Ufficio Nazionale antidiscrimazioni razziali, Francesco Spano, che ha provveduto immediatamente a difendersi. A nulla tuttavia è servito questo gesto eclatante a frenare le invettive del centrodestra. L'Italia si spacca quindi, fra chi chiede che l'Unar venga chiuso e chi invece attribuisce ogni responsabilità ai piani alti, come il deputato Paolo Grimoldi (Lega Nord) e il sottosegretario Maria Elena Boschi. Questa sera, mercoledì 22 febbraio 2017, Le Iene Show e Filippo Roma ritorneranno ad occuparsi della vicenda, in seguito al primo servizio che ha generato lo scandalo. Quella che è in realtà, dal punto di vista di Spano, una "macchina del fango". In occasione delle dimissioni l'ex direttore ha rilasciato un'intervista a La Stampa, in cui ha sottolineato come la sua fuoriuscita dall'Unar serva più che altro a ribadire "la piena corretezza del mio operato in questo anno".

UNAR, LA POLEMICA AUMENTA: MARIO ADINOLFI PUNTA IL DITO CONTRO LA COMUNITA' LGBT (LE IENE SHOW, 22 FEBBRAIO 2017) - Si difende ancora Francesco Spano, svelando alcuni dettagli della polemica che in questi giorni si è s0llevata contro l'Unar. In base alle sue dichiarazioni, oggetto del finanziamento di 55 mila euro non sarebbe l'associazione imputata in sé (l'Anddos, ndr), ma il singolo progetto proposto dalla realtà e sottoposto al vaglio di una Commissione. Non sarebbero quindi ancora stati erogati i fondi, ma per l'ex direttore è essenziale valutare precise azioni difensive. L'accusa che lo ha visto bersaglio delle ultime invettive sarebbe stata generata inoltre, a suo dire, da "persone vigliacche che non esitano a denigrare chi compie con lealtà e correttezza il proprio dovere". Punta il dito anche Mario Adinolfi, scrive La Stampa, contro il mondo lgbt e la presunta guerra sull'assegnazione dei fondi pubblici, così come l'ex parlamentare ed attivista gay Franco Grillini, che ha ipotizzato come l'intera vicenda potrebbe essere stata architettata da qualcuno degli esclusi dal finanziamento dell'Unar.

