SHAKESPEARE IN LOVE/ Su La5 il film con Joseph Fiennes e Gwyneth Paltrow, alla regia John Madden (oggi, 22 febbraio 2017)

SHAKESPEARE IN LOVE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 22 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Shakespeare in love, il film in onda su La5 oggi, mercoledì 22 febbraio 2017 alle ore 21.10, una pellicola prodotta nel 1998 ed è stata diretta dal regista britannico John Madden, la trama parla dell'amore dello stesso scrittore William Shakespeare, interpretato da Joseph Fiennes, nei confronti di una nobildonna, Lady Viola, interpretata da una giovane Gwyneth Paltrow. Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film.

SHAKESPEARE IN LOVE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 22 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - La vicenda è ambientata nella Londra di fine Cinquecento e vede in primis l'impresario teatrale Philip Henslowe (Geoffrey Rush) in cattive acque in quanto il suo creditore è arrivato a minacciarlo di morte dopo l'ennesimo richiamo a saldare i suoi debiti. Per tentare di trovare scampo gli promette parte dei ricavi che otterrà dalla messa in scena di una nuova commedia di William Shakespeare, dal titolo Romeo e Ethel. A questo punto la storia prende una piega inaspettata perché il giovane drammaturgo non sembra essere molto ispirato e non ha scritto nemmeno una parola della pièce teatrale, per questo motivo si mette alla ricerca di una figura femminile da cui trarre ispirazione. Nella stessa Londra vediamo la bella Viola De Lesseps recitare le opere Shakespeare nella speranza di poter impersonare un giorno uno dei suoi personaggi, ma in teatro vige ancora un divieto, le donne non possono recitare ed i ruoli femminili vengono impersonati dagli uomini. Grazie al collega Christopher Marlowe, Shakespeare trova un'idea per il suo nuovo lavoro teatrale. Numerosi sono gli attori che si presentano alle audizioni per interpretare Romeo ma l'unico ad incuriosire lo scrittore è Thomas Kent che in realtà non è altro che la signorina De Lesseps travestita da uomo, ma William per ora lo ignora. Intanto la bella Viola riceve una brutta notizia, suo padre l'ha promessa in sposa a Lord Wessex (Colin Firth), un uomo senza scrupoli alla ricerca disperata di denaro per mandare avanti le proprie imprese. Durante un evento organizzato nella villa dei De Lesseps, William vede per la prima volta Viola e subito scoppia l'amore tra i due. Anche Lord Wessez si accorge che tra i due sta succedendo qualcosa e decide di affrontare e minacciare William, quest'ultimo impaurito dice di essere Marlowe. William continua a pensare a Viola ed un giorno un barcaiolo gli confessa che in realtà l'attore che ha scelto per impersonare Romeo altro non è che la donna che ama, Viola. Deciso a non perderla la rincorre fino al palazzo, i due si abbandonano alla passione e le parole che si scambiano diventano i versi dell'opera, che da commedia sta diventando sempre più una tragedia. William desidera passare ogni secondo con la sua amata e, travestito da balia, la accompagna nell'incontro con la regina, quest'ultima lo riconosce ma fa finta di niente. Wessex intanto decide di agire e fa uccidere colui che crede essere Shakespeare ma in realtà colpisce mortalmente Marlowe, lo comunica alla sua futura moglie che subito si mette alla ricerca del suo amore. Nel frattempo a teatro si accorgono della vera natura sessuale di Viola che viene cacciata e convola a nozze con Wessex. Proprio il giorno del suo matrimonio, Viola scorge la locandina dell'opera di Shakespeare, Romeo e Giulietta, e per una serie di circostanze si ritrova a vestire i panni della protagonista femminile. Viola viene scoperta ancora una volta ma questa volta a difenderla è la stessa regina, a questo punto la giovane vorrebbe annullare il suo matrimonio ma sembra essere impossibile ed è costretta a spostarsi con suo marito. L'amore tra Viola e William è però immortale e resterà una fonte di ispirazione per lo stesso scrittore e per tutti gli innamorati di sempre.

