SILVIA PROVVEDI DIVENTA MAMMA, LA FIDANZATA DI FABRIZIO CORONA “ADOTTA” SUO FIGLIO CARLOS MARIA: SHOPPING INSIEME COME UNA FAMIGLIA, FOTO (OGGI. 22 FEBBRAIO 2017) - Mentre Fabrizio Corona è ancora in carcere, la fidanzata dell’ex re dei paparazzi Silvia Provvedi si prende cura di suoi figlio Carlos Maria, nato dal matrimonio tra lui e Nina Moric. La gemellina mora de Le Donatella è sempre più innamorata del suo Fabrizio, che anche in questi mesi di reclusione le ha dimostrato il suo amore con mazzi di rose per il suo compleanno e a San Valentino. Anche i sentimenti di Silvia sono immutati e, come dimostrano le foto pubblicate da Eva 3000, la cantante si prende cura di Carlos Maria proprio come farebbe il suo papà se fosse lì con loro. Silvia Provvedi ha portato il ragazzino a fare shopping insieme alla gemella Giulia e negli scatti vediamo le due mentre aiutano il giovane Corona a scegliere il paio di scarpe da acquistare. Silvia e Fabrizio non sarebbero solo una coppia ma una vera famiglia, come leggiamo sulla rivista diretta da Roberta Damiata: “Mentre il fidanzato è in carcere, in assenza di Nina Moric, la Provvedi sa trasformarsi in un’autentica vice mamma per Carlos”. Le immagini mostrano un grande feeling tra Le Donatella e il figlio di Fabrizio, che sembra affidarsi a loro come se fossero persone di famiglia. Nei giorni scorsi la fidanzata di Corona aveva assistito all’udienza fissata dal Tribunale di Milano: per poterlo incontrare per sei ore al mese, ha certificato la loro convivenza a livello legale.

