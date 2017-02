STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Il Bello delle donne- Alcuni anni dopo, Le iene show e Monuments Men (mercoledì,22 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 22 FEBBRAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, mercoledì 22 febbraio 2017, Mediaset ha organizzato una programmazione per quanto riguarda la prima serata, ma anche la seconda, all'altezza dei suoi telespettatori. Ma sbirciamo cosa propongono i canali Mediaset. Su Canale 5 va in onda una nuova puntata della fiction Il bello delle donne - Alcuni anni dopo, Rete 4 propone invece sia per la prima che per la seconda serata due film mentre Italia 1 si dedica all'intrattenimento con il programma Le Iene show, che potrebbe essere addirittura tra le tante proposte della serata, il programma più seguito in termini di ascolti. Ma adesso vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

Si parte come sempre da Canale 5, dove ale 21:10 va in onda la fiction "Il bello delle donne- Alcuni anni dopo", che racconta le vicende del più famoso salone della tv italiana. Successivamente, sarà la volta di "Matrix", noto talk show conosciuto per i diversi dibattiti di tipo politico e culturale. Su Italia1, invece, sarà trasmessa una puntata de "Le Iene show", famosissimo programma di intrattenimento, satira ed informazione. In seconda serata, andrà in onda il film "Interceptor-Il guerriero della strada", un film d'azione e fantascienza con Mel Gibson, ambientato in un futuro post-apocalittico. Su Rete 4 sono previsti ben due film, il primo è "Monuments Men" mentre il secondo che chiaramete va in onda nella seconda serata è "Prova ad incastrarmi". Il primo è un film di George Clooney ambientato durante la guerra, narra di come uomini culturalmente elevati si occupino di trarre in salvo le opere d'arte, è basato su un fatto realmente accaduto. "Prova ad incastrarmi" è un film drammatico che racconta il caso di un noto mafioso in America. La serata di La5 invece, prevede un famosissimo film in prima serata "Shakespeare in Love", che racconta la storia d'amore del noto scrittore britannico. Subito dopo andrà in onda Missione Green, un utilissimo programma con ottimi consigli per evitare gli sprechi. Italia 2 ha scelto anche di dedicarsi ai film e lo fa con i titoli "Ghost Rider - Spirito di vendetta" e "Atto di Forza". Il primo film è il secondo capitolo della saga basata sull'eroe dei fumetti Marvel, mentre il secondo è un film di fantascienza basato sul racconto di Philip K. Dick. Mediaset Extra sarà luogo della diretta di "Zelig Anthology" in prima serata, il noto programma di sketch comici. Andrà in onda una raccolta dell'edizione del 2003. Subito dopo sarà la volta di X Style 17, settimanale dedicato alla moda e al benessere. Su Iris, invece, sarà la volta di un cult del cinema, ovvero, 15 minuti - Follia omicida a New York, con Robert De Niro. Un crime che vedrà un ispettore ed un investigatore collaborare per la risoluzione dei casi. Subito dopo, in seconda serata, sarà la volta del "Maurizio Costanzo Show", con il celebre talk show che tratta di cultura e società. Su Top Crime la serata appartiene a due telefilm statunitensi con "Law & Order" e "The Mentalist". Law&Order è la celebre serie tv poliziesca in onda sin dal lontano 1990, mentre The mentalist è di fattura ben più recente, si tratta di un poliziesco che ha per protagonista in sensitivo, il quale mette a disposizione le proprie risorse per la risoluzione dei casi più disparati. Su Boing, canale interattivo per i più piccoli, andranno in onda diversi cartoni, in prima serata l'anime "What a mess - Slump e Arale".