STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Ricatto d'amore, La Porta rossa e Chi l'ha visto? (mercoledì, 22 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 22 FEBBRAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, mercoledì 22 febbraio 2017, il palinsesto organizzato dalle reti Rai appare ben organizzato, sia la prima che la seconda serata dei canali Rai è variegata e ricca di spunti di interesse. Con una breve sintesi possiamo accenare quello che troveremo sui primi canali. Su Rai Due c'è la nuova fiction 'La Porta Rossa', che potrebbe stupire, andando a vincere la sfida degli ascolti tv, anche perché 'Ricatto d'amore', pellicola del 2009, non ci sembra una concorrenza così spietata. Su Rai Tre tradizionale appuntamento con Chi l'ha visto?, l'approfondimento sui casi di cronaca nera italiana, condotto dalla giornalista Federica Sciarelli. Variegata anche la programmazione degli altri canali Rai, con film, serie tv e intrattenimento. Come detto, il programma su cui puntare maggiormente dal punto di vista degli ascolti tv è sicuramente la fiction di Rai Due che ha per protagonisti gli attori Gabriella Pession e Lino Guanciale, volti noti delle fiction e serie tv delle reti Rai. Ma adesso, vediamo nel dettaglio la programmazione della prima serata Rai.

Apre la serata Rai Uno, dove dalle 21:00 va in onda il film 'Ricatto d'amore'. La pellicola ha per protagonisti gli attori Sandra Bullock e Ryan Reynolds. La regia del film, uscito nelle sale cinematografiche nel 2009, è curata da Anne Fletcher. Si tratta di una classica commedia romantica, che non ha grandi pretese, se non quella di intrattenere il pubblico da casa durante una piacevole serata sul divano davanti alla tv. In seconda serata, torna il consueto appuntamento con la trasmissione Porta a Porta su Rai Uno condotta da Bruno Vespa. Su Rai Due spazio invece alla prima puntata della fiction 'La porta rossa', che avrà per protagonisti Lino Guanciale, tra i più poliedrici in questo campo, dopo le sue partecipazioni a tante fiction di successo, inclusa Che Dio ci aiuti, e Gabriella Pession, pronta a tornare su Rai Due con una storia che si preannuncia ricca di fascino e interesse per il pubblico da casa. Inoltre, la presenza di Lino Guanciale nel cast rappresenta una forma di garanzia molto importante. A seguire, sempre su Rai Due viene trasmesso il film Uomini che odiano le donne. Su Rai Tre va in onda un nuovo appuntamento con Chi l'ha visto?. A condurlo, come sempre, Federica Sciarelli. Si indagherà sui casi di cronaca italiana ancora irrisolti e sulle ultime scomparse. Potrebbe trovare un posto importante nella programmazione della prossima puntata la condanna in secondo grado di giudizio per Michele Buoninconti, accusato di essere l'autore dell'omicidio della moglie Elena Ceste. I legali della difesa hanno commentato la sentenza della corte d'appello affermando che attiveranno il terzo grado di giudizio, quello della Cassazione. Al termine di Chi l'ha visto, infine, poco prima della mezzanotte, spazio a TG3 linea notte. Sulle altre reti invece le proposte sono a base di film e serie tv come Rai 4 che cambia totalmente musica con il film John Carter, dove non manca azione e fantascienza, a dare volto al protagonista della pellicola è Taylor Kitsh. spazio ad uno dei programmi più gettonati tra i cultori dell'arte, Variazioni su Tema, in onda su Rai 5 in prima serata. Chi invece vuole passare un a serata a base di azione e spionaggio, non deve fare altro che mettersi comodo sul divano e sintonizzarsi su Rai Movie perchè la proposta fatta dal canale è proprio Agente 007 - La spia che mi amava, ad interpretare James Bond questa volta troviamo Roger Moore affiancato da Barbara Bach. Per gli amanti delle serie tv, appuntamento da non perdere su Rai Premium con due nuovi episodi di Blue Bloods.

E ancora,