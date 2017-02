STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Dance Dance Dance, Law & Order e Matrimonio a prima vista Australia (mercoledì, 22 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 22 FEBBRAIO 2017 - Nella prima serata di oggi, mercoledì 22 febbraio 2017, il palinsesto delle reti Sky si prospetta pieno di sorprese. Dal famoso e popolare talent Dance Dance Dance ai reality show come Matrimonio a prima vista Australia, passando per varie serie tv, dalla classica Law & Order alla nuova e rivoluzionaria Master of Sex. Da non dimenticare l'offerta cinematografica sempre molto ricca, stasera vengono proposti i generi, drammatico, commedia musicale e thriller. In prima visione assoluta viene proposto da Sky Cinema Max il film thriller The Absent One - Battuta di Caccia. Per gli amanti del genere drammatico, invece, c'è l'imbarazzo della scelta tra The Illusionist - L'illusionista, Il paziente inglese e Lolita. Infine, Nata per vincere è la pellicola giusta per i fan del musical. Ma adesso scopriamo nel dettaglio la programmazione della serata Sky.

Su Fox e Fox Life c'è la prima edizione del talent show Dance Dance Dance, giunto ormai alla nona puntata, nel quale personaggi noti si mettono in gioco davanti ad una giuria di esperti. Fox Crime, invece, propone l'undicesima e la dodicesima puntata della diciannovesima stagione della famosa serie tv Law & Order, rispettivamente dal titolo "Un piano imperfetto" e "Un padre importante". Continuando sulla scia delle serie tv, su Sky Atlantic c'è in programmazione la quinta e la sesta puntata della quarta stagione di Master of Sex, la serie tv ispirata alla biografia di Thomas Maier, interpretata da Michael Sheen e Lizzy Caplan. Su Sky Uno andranno in onda la settima e l'ottava puntata del popolare reality show Matrimonio a prima vista Australia, giunto alla seconda stagione, in cui uomini e donne single decidono prima di sposarsi e poi di conoscersi. Le proposte cinematografiche si aprono con la prima visione assoluta di The Absent One - Battuta di Caccia, il secondo capitolo della trilogia tratta dal racconto thriller di Jussie Adler-Olsen, su Sky Cinema Max. Seguiremo ancora le avventure del detective Carl Mork, tra sospetti e indizi. Su Sky Cinema 1 andrà in onda The Illusionist - L'illusionista, film drammatico che narra la storia tra Eisenheim e Sophie, interpretati rispettivamente da un tenebroso Edward Norton e un'affascinante Jessica Biel. Sullo sfondo una splendida Vienna, tra illusionismo e romanticismo. Il paziente inglese, invece, è in programmazione su Sky Cinema Hits, è una pellicola ambientata durante gli anni della seconda guerra mondiale e nella quale si intrecciano i destini del conte ungherese Laszlo Almasy (Ralph Fiennes) e dell'infermiera Hana (Juliette Binoche). Su Sky Cinema Passion va in onda Lolita, il famoso film drammatico basato sull'omonimo e altrettanto noto romanzo dello scrittore russo Nabokov. Infine, Nata per vincere su Sky Cinema Family racconta le vicende di una talentuosa Hillary Duff nella sua salata al successo.