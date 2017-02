STRISCIA LA NOTIZIA/ Quali saranno i servizi presentati oggi, 22 febbraio 2017, da Ficarra e Picone? Riassunto ultima puntata

STRISCIA LA NOTIZIA, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, 22 febbraio 2017) - Oggi mercoledì 22 febbraio 2017, puntuale come ogni sera alle 20.35, torna Striscia la Notizia, il telegiornale satirico ideato ben ventinove anni fa dal regista televisivo Antonio Ricci. Prima di scoprire che cosa ci riserverà questa nuova puntata - che verrà nuovamente condotta da Ficarra e Picone - vediamo cosa è successo ieri. Quella di ieri è stata una puntata condensata, è durata infatti pochi minuti per via della partita di Champions League che ha visto scontrarsi due squadre di valore, Manchester City e Monaco. Il Vespone nazionale va in giro per le vie della Capitale. Giampaolo Fabrizio, nei panni del conduttore di Porta a Porta si diverte ad andare in giro e punzecchiare i politici che gli capitano a tiro, facendo loro delle domande scomode in merito alle vicende politiche più salienti del momento, come ad esempio la scissione del Partito Democratico o la controversa e problematica amministrazione della sindaca Virginia Raggi. Ad essere colpiti dal suo pungiglione ieri sera sono il senatore della Lega Nord, Gianmarco Centinaio, l'onorevole del Partito Democratico, Ernesto Carbone e Sergio Puglia, senatore del Movimento Cinque Stelle. Trattandosi di una puntata lampo ecco che al primo servizio segue la rubrica ideata e curata dal giornalista a speaker radiofonico, Cristiano Militello, dal titolo Striscia lo striscione. Il simpatico inviato per la sua rubrica sceglie ogni volta una città diversa dove intervistare i personaggi che più attirano la sua attenzione, a loro fa salutare i conduttori in studio, fa esultare per i goal più belli e cimentarsi nell'imitazione del verso del gufo. La sua rubrica è costellata di piccoli servizi come I goal più belli del campionato nazionale ed internazionale, le frittate e infine le gufate. Quali servizi verranno trasmessi oggi, 22 febbraio 2017, a Striscia?

