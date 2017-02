Soleil Sorgè a Uomini e Donne / Sarà lei la scelta di Luca Onestini? La quasi conferma

Uomini e Donne, Soleil Sorgè sarà la scelta di Luca Onestini? Le anticipazioni e i gesti del tronista di parlano chiaro - L'ultima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne ha reso molto evidente la preferenza di Luca Onestini per una delle sue corteggiatrici: la bella Soleil Anastasia Sorgè. La bionda modella dalle origini americane ha fatto colpo sul tronista bolognese, nonostante siano sorte nei suoi riguardi non poche critiche. Molti gli indizi che ci portano a pensare che sarà proprio lei, tra qualche puntata, la scelta di Luca: il primo e probabilmente più palese è arrivato ieri, quando dopo l'uscita di scena di Giulia Latini, Onestini non ha neppure pensato ad uscire per cercare di farla rientrare, anzi, ha deciso di ballare con Soleil. Un gesto arrivato dopo una lunga polemica sorta in studio per una foto senza veli della corteggiatrice che ha molto infastidito Luca e per il video di "sponsorizzazione" di Asia Nuccetelli, ex del Grande Fratello Vip e amica di Soleil. Nonostante gli indizi che potrebbero far pensare che la ragazza possa essere interessata alla tv piuttosto che a lui, Luca ha superato in poco la polemica, ballando con lei.

Uomini e Donne, Soleil Sorgè sarà la scelta di Luca Onestini? La decisione di Giulia Latini è decisiva - Atteggiamento totalmente diverso quello avuto invece con Giulia Latini che, per aver risposto ad alcune fan sui social, è stata accusata da Luca Onestini di aver perso la spontaneità e la semplicità che lo ha colpito sin dalla prima esterna. Questo diverso atteggiamento porta a credere quindi che i sentimenti per Soleil potrebbero essere al momento più forti, tanto da superare critiche e polemiche che, nel caso di Giulia, hanno portato prima allo scontro e poi all'addio della corteggiatrice. C'è inoltre da aggiungere che non è ancora chiaro se la Latini farà o meno il suo ritorno nel corso della registrazione di oggi; se così non fosse, è chiaro che le possibilità che Soleil Sorgè sia davvero la scelta di Luca Onestini vanno a raddoppiare, visto che al momento, tra le altre corteggiatrici presenti in studio, non sembra esserci qualcuna con un percorso così "avanzato".

© Riproduzione Riservata.