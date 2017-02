Stefano De Martino / Riabbraccia Santiago dopo la vacanza con Belen Rodriguez (oggi, 22 febbraio 2017)

STEFANO DE MARTINO RIABBRACCIA SANTIANGO DOPO LA VACANZA CON BELEN (OGGI, 22 FEBBRAIO 2017) - Stefano De Martino è tornato a riabbracciare suo figlio Santiago dopo che il bambino è stato un mese in vacanza con la mamma, Belen Rodriguez. "Abbiamo un po' di baci da recuperare", ha scritto Stefano De Martino sui social network, mostrando la foto del figlio mentre gli dà un grosso bacio sulla guancia. Dopo il divorzio da Belen, Stefano De Martino ha ottenuto di poter vedere il figlio solo per due weekend al mese, mentre l'affidamento esclusivo è stato dato alla showgirl argentina. Forse perché Stefano vive a Roma, dove lavora, e quindi non può andare sempre a Milano a trovare Santiago. L'importante però è che padre e figlio si siano ricongiunti e sembra tra l'altro che insieme si divertano tantissimo. Impressionante è inoltre la grande somiglianza che c'è tra Stefano e Santiago De Martino: il figlio assomiglia tantissimo al padre e i due sono praticamente delle gocce d'acqua.

STEFANO DE MARTINO RIABBRACCIA SANTIANGO DOPO LA VACANZA CON BELEN. I SUOI FLIRT (OGGI, 22 FEBBRAIO 2017) - Stefano De Martino sembra essere al momento single anche se sono in molti a dire che abbia un flirt con qualcuna nascosto da qualche parte. Sono molte le ragazze che sono state additate come fidanzate di Stefano: Sara Gabriele, la sorella di un tronista di Uomini e Donne, Diletta Puecher, modella romana della stessa agenzia di Belen Rodriguez, Elena D'Amario, la ballerina di Amici di Maria De Filippi, e una ragazza della produzione Mediaset, che è stata anche attaccata per via del suo aspetto fisico. Con alcune è amico, con altre ha rapporti più tesi, con altre ancora forse non ha nulla a che fare: a spezzare una lancia in favore di Stefano è intervenuta recentemente Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen, che ha detto che avrà sempre un buon rapporto con suo cognato, che stima come persona dato che è il padre del suo adorato nipotino.

