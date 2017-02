UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni: il piano di Renato e Nadia per liberarsi di Alberto (oggi, puntata 22 febbraio 2017)

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 22 FEBBRAIO: IL RITORNO DI ANTONIO - La puntata di Un posto al sole in programma questa sera su Rai 3 sancirà il ritorno di un personaggio assente da diverso tempo dalla soap partenopea. Si tratta di Antonio, il figlio di Iolanda Baroni che sicuramente qualcuno di voi ricorderà per i suoi problemi con la tossicodipendenza. Sarà proprio questa la ragione della sua presenza nell'appuntamento odierno quando Luca, il poliziotto che da qualche tempo ha cominciato a frequentare la palestra di Franco, lo scoprirà mentre sarà impegnato nello spaccio di droga. Quali conseguenze avrà questa scoperta? Si rivedranno anche Nadia e Renato, decisi a fare fronte comune per fare in modo che Alberto non crei più problemi nel loro rapporto. Ma Palladini continuerà a rappresentare una mina vagante per questa coppia, tanto da presentarsi a casa Poggi senza essere desiderato. Proprio per fare in modo che la situazione non degeneri, Renato prenderà seriamente in considerazione una decisione davvero sorprendente per sé e i suoi cari: di cosa si tratterà? Angela e Franco frequenteranno la loro prima seduta dallo psicoterapeuta, nonostante Boschi abbia cercato in tutti i modi di evitarla. E proprio la sua assenza di convinzione verso il professionista, potrebbero rendere vani questi incontri: i genitori di Bianca, infatti, continueranno a scontrarsi ripetutamente, dimostrando che la loro crisi sarà ancora molto lontana dall'essere risolta. I problemi non mancheranno anche per Silvia e Michele: mentre lei si sentirà realizzata nella sua parte di scrittrice, il marito faticherà a nascondere il suo disagio e la sua insofferenza.

