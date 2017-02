UNA VITA/ Anticipazioni puntata 23 febbraio: tutte le domestiche tornano a casa, tranne una...

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 23 FEBBRAIO: MARIA LUISA URLA IL SUO ODIO! - L'odio di Maria Luisa verso la madre non verrà meno neppure dopo la morte di quest'ultima. Ne avremo ulteriore conferma nella puntata di Una vita di domani nella quale la figlia di Ramon si troverà vicino al feretro di Lourdes urlandole tutto il suo rancore per il modo in cui l'ha trattata. Non avrebbe mai dovuto separarla da Victor, né tanto meno fingere di volerle bene quando invece voleva solo approfittare di lei. Con questa consapevolezza, Maria Luisa rifiuterà anche di partecipare alla veglia funebre organizzata per la madre, fingendo davanti ad amici e parenti di essere forte e di non essere stata toccata da questo lutto. Anche Trini deciderà di non prendere parte ai funerali, anche se la sua motivazione sarà del tutto diversa: l'amica di Celia seguirà i consigli di Susana che le dirà di non peggiorare la situazione, causando ulteriori scandali nel quartiere. Sarà questo l'ultimo ostacolo alla sua felicità con Ramon, nessuno in futuro li potrà separare?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 23 FEBBRAIO: TUTTE A CASA TRANNE... - Il peggior incubo dei dipendenti di Acacias 38 si trasformerà in realtà nella puntata di Una vita di domani. Dopo essersi confrontata con tutti i vicini di casa e avere confermato ancora una volta la sua supremazia, Cayetana prenderà una decisione definitiva e impopolare: le domestiche e il portiere del palazzo dovranno essere licenziati, a causa delle loro interviste rilasciate prima a Lourdes (per la stesura del romanzo) e successivamente al giornalista. In questo modo le loro vite sono diventate di dominio pubblico dando una visione del tutto distorta della realtà. Tutte le donne che abbiamo imparato ad amare per la loro umiltà e simpatia dovranno quindi lasciare il loro posto di lavoro. Solo una di loro verrà esclusa da questa decisione: si tratterà di Fabiana, dalla quale Cayetana non avrà nessuna intenzione di privarsi (e molto presto scopriremo perchè). E' inutile precisare che la disperazione sarà totale e Leonor cercherà in tutti i modi di evitare il peggio. Ma ci riuscirà?

