UOMINI E DONNE / Anticipazioni, Alessandro Calabrese e Lidia Vella di nuovo insieme? (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: LIDIA VELLA PERDONA ALESSANDRO CALABRESE? – Lidia Vella è pronta a perdonare Alessandro Calabrese concedendogli una nuova possibilità? Dopo la partecipazione di Alessandro Calabrese a Uomini e Donne, Lidia Vella ha ricominciato a vivere concedendosi serate allegre in compagnia degli amici. Tornata single, infatti, Lidia Vella si è anche avvicinata all’ex tronista di Uomini e Donne Gianmarco Valenza con il quale è nato un bel feeling. L’ex gieffina, però, non ha alcuna intenzione di lanciarsi nuovamente in una relazione anche perché l’amore che ha provato per Alessandro Calabrese è stato grande. La storia tra Lidia e Calabrese, infatti, è stata importante. I due, infatti, poco prima di lasciarsi, avevano anche preso casa insieme ed erano pronti ad iniziare una convivenza. Dopo la decisione di Alessandro Calabrese di lasciarla, sulla storia sembrava calato il sipario ma negli ultimi giorni, sui social, è spuntato un indizio che farebbe pensare ad un riavvicinamento. “Il perdono è meglio della vendetta”, ha scritto su Instagram Lidia Vella. Sarà un indizio della volontà di recuperare il rapporto con Alessandro Calabrese?

UOMINI E DONNE, AMORE A GONFIE VELE TRA SONIA LORENZINI ED EMANUELE MAUTI – Procede a gonfie vele, invece, la storia d’amore tra Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti. Sono passati appena sei giorni dalla scelta e la nuova coppia di Uomini e Donne non potrebbero essere più felici. I due, infatti, si sono scambiati anche delle bellissime dediche d’amore con cui stanno dimostrando di aver fatto una scelta di cuore. “Occhi dentro occhi e prova a dirmi se un po’ mi riconosci o in fondo un altro c’è sulla faccia mia che non pensi possa assomigliarmi un po’. Ciò che i nostri occhi si dicevano da tempo era chiaro al mondo intero”, ha scritto il pallanuotista. “Ho stalkerizzato, ho combattuto, ho pianto e gioito. Sono stata me stessa sempre nel bene e nel male… e non ho mai smesso di sognare il mio amore folle! Oggi con certezza assoluta posso dire di aver trovato la mia felicità nei tuoi occhi giganti, in quel viso pieno di lentiggini nell’uomo che mi hai dimostrato di essere e che continui a dimostrare. L’Amore sei tu”, ha aggiunto Sonia.

