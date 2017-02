UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, Federico Piccinato tronista? I sospetti dei fans (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: FEDERICO PICCINATO VUOLE IL TRONO – Dopo la scelta di Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti, Federico Piccinato, il corteggiatore accusato di aver avuto un accordo con Sonia Lorenzini per la scelta finale, è rimasto seduto al suo posto. I fans di Uomini e Donne, infatti, hanno notato l’espressione impassibile di Federico che, di fronte alla scelta di Sonia ed Emanuele, è rimasto incollato al suo posto. “Chissà se sono riusciti a scollare Federico dalla sediolina”; “Ma Federico poi l’hanno scollato dalla sedia rossa? Sono preoccupata”; “Ma Federico ancora seduto lì vuole restare per corteggiare Marco o Luca?”, scrivono alcuni fans sui social. Aumenta sempre di più il sospetto che sia stato proprio Federico a diffondere la voce sul presunto accordo con Sonia con l’intenzione di alzare un polverone e conquistare visibilità. Secondo i fans della Lorenzini, infatti, l’unico obiettivo di Federico è sempre stato il trono di Uomini e Donne. Federico Piccinato, dunque, non ha mai avuto interesse per Sonia? Il pubblico si divide tra coloro che puntano il dito contro l’ex corteggiatore e coloro che, invece, vedrebbero bene Federico sulla famosa poltrona rossa. Nel frattempo, Sonia Lorenzini continua a godersi il suo amore folle per Federico Piccinato. “Ho stalkerizzato, ho combattuto, ho pianto e gioito. Sono stata me stessa sempre nel bene e nel male… e non ho mai smesso di sognare il mio amore folle! Oggi con certezza assoluta posso dire di aver trovato la mia felicità nei tuoi occhi giganti, in quel viso pieno di lentiggini nell’uomo che mi hai dimostrato di essere e che continui a dimostrare. L’Amore sei tu” ha fatto sapere sui social una felicissima Sonia.

