UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, Gemma Galgani dimentica il passato: un nuovo inizio per la dama (Trono Over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: GEMMA GALGANI DIMENTICA IL PASSATO – La delusione vissuta con Michele D’ambra ha lasciato il segno nel cuore di Gemma Galgani. Dopo aver fatto molta fatica per dimenticare Giorgio Manetti, ammesso che l’abbia fatto, Gemma Galgani ha dovuto fare i conti anche con Michele D’Ambra che, dopo averla illusa cercando di conquistarla a tutti i costi, ha ammesso in studio di aver partecipato al trono over di Uomini e Donne come si partecipa ad una festa. Michele, infatti, non solo ha ammesso di non essere innamorato di Gemma ma ha anche frequentato contemporaneamente alla Galgani anche Cristina. Una vera e propria delusione per Gemma che, tuttavia, non ha alcuna intenzione di piangersi addosso. Sul proprio profilo Facebook, infatti, la dama storica del trono over ha pubblicato una foto in cui due donne lavano dei cuore. Un implicito riferimento alla sua situazione sentimentale. Gemma vuole dimenticare a tutti i costi il passato e continuare a guardare al futuro con ottimismo. Dopo aver sofferto tanto in passato per Giorgio Manetti, Gemma non vuole continuare a fare lo stesso. La dama è pronta ad andare avanti senza, tuttavia, lasciare il programma di Maria De Filippi. Pur avendo raccolto tantissime delusione da quando è una protagonista del trono over, infatti, Gemma Galgani non si arrende. Il suo obiettivo è trovare il principe azzurro.

© Riproduzione Riservata.