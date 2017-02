UOMINI E DONNE / Anticipazioni: Lucas Peracchi torna all’attacco, nuove accuse alla redazione (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: LUCAS PERACCHI TORNA ALL’ATTACCO CONTRO LA REDAZIONE – Lucas Peracchi torna ad attaccare la redazione di Uomini e Donne. L’ex tronista, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Novella 2000, è tornato a parlare della sua esperienza sul trono di Uomini e Donne rivelando nuovi scenari su quanto accade nel programma di Maria De Filippi. “Molti non capiscono che la realtà è una cosa, mentre la televisione è un’altra. Ho ricevuto commenti pieni di cattiveria. E’ vero, ai tempi ho sbagliato […]. Io mi sono soltanto difeso, non volevo screditare il programma, contro Maria non ho nulla […]. Ci sono anche a me cose che non sono piaciute” – ha dichiarato l’ex tronista che poi aggiunge - “Ci sono cose, dinamiche televisive, che ci sono e non si sapranno mai. Era questo il senso delle mie parole. […] Anche il fatto di aver pubblicato il mio video, se avessero avuta la coscienza pulita nemmeno lo avrebbero condiviso”.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: LUCAS PERACCHI E L’AVVENTURA ALL’ISOLA DEI FAMOSI – Lucas Peracchi che, dopo l’esperienza sul trono di Uomini e Donne ha abbandonato il mondo dello spettacolo per costruirsi un futuro concreto con Silvia Corrias, diventata da poco tempo sua moglie, ai microfoni di Novella 2000 ha spiegato anche i rumors che lo avrebbero voluto sull’Isola dei famosi 2017. “Ai tempi, verso Settembre, avevo fatto il casting, ma non mi hanno fatto sapere più nulla e io non me ne sono più preoccupato”. Lucas Peracchi, dunque, ha detto addio alla sua vecchia vita per costruirsi una famiglia con sua moglie. Niente isola e niente ritorno in tv, dunque, per l’ex tronista di Uomini e Donne, considerato il più discusso della storia del programma di Maria De Filippi.

