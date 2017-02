UOMINI E DONNE / Anticipazioni: Marco Cartasegna pronto a trovare il vero amore (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: MARCO CARTASEGNA VUOLE IL VERO AMORE – Se Sonia Lorenzini sognava un amore folle prima della sua avventura sul trono classico di Uomini e Donne, Marco Cartasegna sogna invece il vero amore. Il nuovo tronista di Uomini e Donne, nel video di presentazione, ha dichiarato di aver vissuto due storie importanti ma di non aver mai conosciuto il vero amore. Nel corso della sua presentazione, il nuovo tronista di Uomini e Donne ha rivelato che, nonostante le sue storie passate, è sicuro di non aver conosciuto il vero amore. Nel programma di Maria De Filippi, il nuovo tronista spera di avere la possibilità di conoscere tutte le sue corteggiatrici e di trovare tra le sue pretendenti la donna della sua vita. Il nuovo tronista sogna d’incontrare una donna libera, indipendente e sicura di sé con la quale possa vivere tutte le avventure della sua vita.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: MARCA CARTASEGNA, IL TRONISTA IMPRENDITORE CONQUISTA IL PUBBLICO? – Sul trono di Uomini e Donne è arrivato il 26enne milanese Marco Cartasegna. Laureato alla Bocconi, con un master di prestigio conseguito a Madrid durante il quale si è classificato tra i primi 20 candidati, il nuovo tronista di Uomini e Donne ha anche un passato nel mondo della moda. Dopo aver viaggiato in lungo e in largo per il mondo, però, Marco ha scelto di lasciare la moda per un futuro professionale più stabile avviando così un’attività imprenditoriale. Il suo video di presentazione, se da un lato ha entusiasmato Tina Cipollari, dall’altro non è piaciuto tantissimo al pubblico che è sicuro di essere di fronte all’ennesimo flop.

© Riproduzione Riservata.