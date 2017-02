UOMINI E DONNE / Anticipazioni, Soleil Sorgè sempre più protagonista: Camilla Mangiapelo si schiera dalla sua parte (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: CAMILLA MANGIAPELO DALLA PARTE DI SOLEIL SORGE’ – E’ senza dubbio Soleil Sorgè la grande protagonista del trono di Luca Onestini. Bellissima, sexy, sensuale e sicura di sé, pur essendo ancora giovanissima, Soleil ha le idee chiarissime: non solo vuole conquistare il cuore del tronista di Uomini e Donne ma non ha affatto intenzione di rinunciare alla sua vita e al sogno di conquistare un posto nel mondo dello spettacolo. Criticata dalle rivali e dallo stesso Luca Onestini, Soleil Sorgè sta ricevendo la solidarietà dei fans e di Camilla Mangiapelo. La fidanzata di Riccardo Gismondi, infatti, su Instagram, ha scritto: “Forza Soleil, asfaltali tutti! Voglio rispondere a tutte le ragazze che hanno commentato la mia storia fatta a favore di Soleil. -ha fatto sapere Camilla Mangiapelo su Instagram- Per quanto mi riguarda oggi si è trattato un argomento molto delicato. Lei ne è uscita a testa alta nonostante il poco tatto che molti hanno utilizzato intervenendo. Spero che superi la cosa con il sorriso. Certi argomenti non devono nemmeno essere menzionati”.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: SOLEIL SORGE’, LE FOTO HOT SCATENANO LA RABBIA DI LUCA ONESTINI – Dopo essere riuscita a strappare il primo bacio a Luca Onestini, Soleil Sorgè è finita sul banco degli imputati per alcune foto hot pubblicate su Instagram e che hanno scatenato la rabbia di Luca Onestini. Il tronista di Uomini e Donne, infatti, nell’ultima puntata del trono classico, ha accusato Soleil di pensare unicamente al mondo dello spettacolo. Le foto intime di Soleil che sarebbero state pubblicate illegittimamente su Instagram hanno fatto capire a Luca di avere di fronte una ragazza molto interessata ai social e alla popolarità. Il tronista, oltre alle foto sensuali, non gradisce neanche le sue amicizie famose. Soleil, però, non molla ed è disposta a tutto per dimostrare di essere sinceramente interessata a Luca. Ci riuscirà?

