UOMINI E DONNE / Anticipazioni e news: quando andrà in onda lo speciale in prima serata?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS: SPECIALE IN PRIMA SERATA, QUANDO? - Nell'attesa delle nuove registrazioni in riferimento al trono classico di Uomini e Donne, proseguono incessantemente rumors e novità riguardanti un nuovo potenziale appuntamento in prime time. Come ben sapete, Uomini e Donne ha debuttato nella prima serata di Canale 5 lo scorso 2 giugno con uno speciale tutto dedicato a Gemma Galgani e Giorgio Manetti con la consegna della famosa lettera da parte della dama torinese. Questa volta invece, i fan del programma sperano in un appuntamento in prime time con le coppie giovani che si sono formate durante il corso di questa stagione. Ad aprire le danze ci ha pensato Clarissa Marchese che ha scelto Federico Gregucci per poi proseguire con Riccardo Gismondi e la sua inedita scelta verso Camilla Mangiapelo e continuare con Claudio Sona, uscito dal programma insieme a Mario Serpa e finire con Claudio D'Angelo e la decisione di proseguire anche fuori la sua conoscenza con Ginevra Pisani. In ultimo, fresca di scelta anche Sonia Lorenzini che ha scelto proprio ieri Emanuele Mauti dopo un trono decisamente "folle". Mediaset in questo ultimo periodo, ha quindi intenzione di lanciare un nuovo appuntamento in prime time: dame e cavalieri oppure le coppie giovani? Lo speciale dello scorso San Valentino è stato un grande successo: le coppie torneranno in prima serata? Secondo le ultime indiscrezioni, pare che lo speciale dovrebbe vedere la luce in primavera!

