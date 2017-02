UOMINI E DONNE / Anticipazioni trono classico: Video, prima della registrazione Raffaella Mennoia si diverte con Mario Serpa

UOMINI E DONNE, REGISTRAZIONE TRONO CLASSICO: NEL BACKSTAGE, MARIO SERPA LEGATO DALLE RAGAZZE DELLA REDAZIONE, VIDEO - Grandi novità attendono la nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne che ha preso il via questo pomeriggio, mercoledì 22 febbraio 2017, a partire dalle 16 circa. Presso gli Studi Elios il pubblico ritroverà Luca Onestini e Marco Cartasegna (il nuovo tronista che ha preso il posto di Manuel Vallicella). Dalle news che arrivato dal web, pare che oggi dovrebbe anche essere presentata la nuova tronista: chi potrebbe essere? Tanti i nomi che sono emersi nelle ultime ore e, dopo il fortunato quanto breve trono di Sonia Lorenzini, potrebbe arrivare sulla poltrona rossa Martina Luchena, ex corteggiatrice di Riccardo Gismondi e grande amica dell’ex tronista che proprio di recente ha scelto Emanuele Mauti. Tra gli altri nomi, nonostante le ultimissime polemiche, è stato avanzato anche quello di Asia Nuccetelli, figlia di Antonella Mosetti ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. Altro nome in pista, Lidia Vella, ex fidanzata di Alessandro Calabrese che durante il corso del trono di Sonia, ha cercato di ritornare al centro della scena e riguadagnare la popolarità persa. Chi salirà sul trono? Nel frattempo si attendono le anticipazioni direttamente dagli Studi Elios di Roma e, prima del “via” Raffaella Mennoia si è divertita con le ragazze della redazione e Mario Serpa nel backstage del programma. A quanto pare c'è una vendetta scherzosa in atto proprio ai danni dell’attuale fidanzato di Claudio Sona e così, l'ex corteggiatore ed opinionista viene legato dalle ragazze della redazione: come finirà? C’è moltissima attesa per le anticipazioni legate alla registrazione e la potenziale presentazione della nuova tronista in studio. Cliccate qui per visionare le divertenti clip con protagonisti Mario e le ragazze della redazione di Uomini e Donne riprese da Raffaella Mennoia.

© Riproduzione Riservata.