UOMINI E DONNE / Registrazione Trono Classico: Mario Serpa opinionista ufficiale, ci sarà una nuova tronista? (Anticipazioni, oggi 22 febbraio)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E REGISTRAZIONE TRONO CLASSICO: PRESENTATA UNA NUOVA TRONISTA? MARIO SERPA ANCORA IN STUDIO (OGGI, 22 FEBBRAIO) - Oggi pomeriggio i tronisti del trono classico di Uomini e Donne ritorneranno in studio per registrare le nuove dinamiche con le loro corteggiatrici: cosa succederà? Nell'attesa di scoprire novità e spoiler dell'ultima ora, apprendiamo dal VicoloDelleNews una prelibata anticipazione: Mario Serpa opinionista fisso? A quanto pare, il romano non è stato chiamato solo per "stuzzicare" il trono di Sonia Lorenzini, ma anche per creare nuovo scompiglio in una seconda parte del trono classico che, con l'assenza di Sonia Lorenzini potrebbe regalare sviluppi sentimentali un poco noiosi. Mario a questo punto, almeno al momento si conferma essere il nuovo opinionista del programma insieme a Tina Cipollari, Gianni Sperti e Jack Vanore. Sonia infatti, portava brio al programma con il suo carattere peperino mentre Luca Onestini, è già stato considerato un bello che non balla. Marco Cartasegna invece, piace al pubblico così come a Tina Cipollari e, dopo un primo momento di imbarazzo, potrebbe regalare numerose soddisfazioni al programma ideato e condotto da Maria De Filippi sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45. A quanto pare inoltre, dovrebbe essere presentata una nuova tronista proprio in sostituzione della Lorenzini anche perché, un trono tutto al maschile potrebbe creare delle dinamiche un poco "statiche", non trovate? A questo punto non ci resta che attendere le nuove anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne che, come di consueto, potrebbero emergere già dal tardo pomeriggio e, se siete curiosi di leggere in anticipo ciò che potrebbe accadere, vi consigliamo di non perderci di vista!

