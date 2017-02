Una vita/ Anticipazioni puntate italiane e spagnole: Cayetana regala a Teresa l'abito da sposa per le sue nozze con Fernando

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: CAYETANA REGALA IL VESTITO DA SPOSA A TERESA - Gli episodi spagnoli di Una vita in onda questa settimana confermano che Teresa proseguirà nel mantenere l'impegno con Fernando, anche dopo avere scoperto che Mauro non l'aveva tradita. Vi sorprenderà che sarà lo stesso poliziotto a benedire questa unione, consapevole che lui e l'amata non saranno mai felici insieme. Fernando e Teresa organizzeranno quindi la loro festa di fidanzamento, che avrà luogo nella casa che la maestra condividerà con l'amica Cayetana. Saranno presenti tutti i vicini di casa e, per la prima volta, la vedova di German sembrerà accettare che la sua amica possa allontanarsi da lei per essere felice insieme ad un uomo. Sarà lei stessa a regalare a Teresa l'abito da sposa dei suoi sogni, ma siamo davvero certi che sia bene fidarsi della dark lady della telenovela spagnola? Purtroppo sembra che anche questa volta possa esserci sotto qualcosa di poco chiaro: gli spoiler precisano che Cayetana spiegherà a Ursula il suo piano per separare la coppia, cosa avrà in mente?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 22 FEBBRAIO: MAURO RIPRENDE LE INDAGINI - Siamo ormai giunti alle puntate decisive di Una vita per quanto riguarda la scoperta della vera identità di Teresa e Cayetana. Oggi pomeriggio, infatti, il poliziotto e la maestra scenderanno a patti, decidendo di proseguire insieme le indagini per riportare alla luce il passato delle due donne. Mauro però vorrà mettere le cose in chiaro: i loro rapporti dovranno essere freddi e lui vorrà essere pagato per i suoi servigi (il denaro gli sarà necessario per aiutare Humilidad). Dopo avere ottenuto il consenso della donna, San Emeterio deciderà di rivolgersi a Felipe chiedendogli di riassumerla ad Acacias 38. Solo in questo modo, infatti, Teresa potrà frequentare sia Cayetana che Fabiana, cercando di scoprire i tasselli mancanti di quanto accaduto molti anni prima nella casa dei Sotelo Ruz. Non solo: Mauro deciderà di compiere una mossa importante e ricattando Peirò, grazie ad un misterioso segreto del suo passato. Solo in questo modo potranno entrare in possesso di un misterioso fascicolo su Cayetana.

