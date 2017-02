Una Vita, video replica puntata del 21 febbraio: Lourdes è morta, Cayetana Vs Leonor? - Nelle ultime puntate di Una Vita la situazione delle domestiche ha iniziato a mettersi male, in quando un giornalista ha pubblicato un articolo che dichiarerebbe la loro presenza nel romanzo di Leonor. Intanto, Lourdes è stata scoperta da Trini. Durante il corso della sua fuga, Lourdes è caduta dalle scale. Questo l'ha portata in fin di vita. Maria Luisa ha ascoltato tutta la verità sulla donna, che ha mentito da sempre. La giovane non ha confessato a nessuno di essere a conoscenza di queste dichiarazioni. Nel corso della puntata di Una Vita del 21 febbraio, Casilda rivela a Martin di essere preoccupata per quello che accadrà a tutte le domestiche. Leonor, nel frattempo, parla con il giornalista. In particolare, gli chiede di eliminare l'articolo in cui parla delle domestiche. La Hidalgo, però, non riesce ad ottenere alcun risultato positivo, tanto che il giornalista le dichiara che non effettuerà alcuna rettifica all'articolo da lui scritto. Trini consiglia Victor di non rivelare la verità su Lourdes a Maria Luisa, in quanto potrebbe soffrire. Ma il figlio di Juliana decide di dire tutto alla ragazza, anche perché non le vuole più mentire. Anche Fabiana è convinta che Maria Luisa debba sapere la verità. Intanto, Victor cambia idea e pensa sia meglio lasciar perdere. Teresa si avvicina a Cayetana e le chiede informazioni sulla morte di Lourdes. Il suo scopo, però, è quello di sapere qualcosa in più sulla collana da lei indossata. Cayetana, però, preferisce non parlarne, in quanto riguarda la sua famiglia. Tutti i signori ad Acacias si riuniscono per decidere le sorti delle domestiche. Felipe e Cayetana sono quelli più arrabbiati per quanto è accaduto. Intanto, Trini va a trovare Ramon. Mentre quest'ultimo dichiara il suo amore a Trini, Lourdes si sveglia. La donna vorrebbe vedere per l'ultima volta Maria Luisa, ma Ramon le confessa che la ragazza non ne ha il coraggio. Lourdes è infelice di morire lontana dal suo amante e assicura a Trini e Ramon che si ricorderanno di lei. Lourdes muore di fronte agli occhi di Ramon e Trini. Mauro va a trovare Teresa, che non attendeva la sua visita. L'ispettore le chiede di fare un patto: lei dovrà assumerlo e pagarlo, così riusciranno a smascherare insieme Cayetana.

