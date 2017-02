Uomini e Donne Oggi / Quale Trono va in onda? Gemma Galgani furiosa dice addio a Michele... ecco cosa vedremo (oggi 22 febbraio 2017)

Uomini e donne, oggi in onda il Trono Over: brutta delusione per Gemma Galgani (oggi 22 febbraio 2017) - La settimana di Uomini e Donne continua con la prima parte del Trono Over. Si parte da Tina Cipollari che manmda in onda un video diventato ormai virale su Gemma Galgani con il sottofondi della canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2017 "Occidentali's Karma". La dama entra e si dice esausta dell'aggressività di Tina nei suoi riguardi, compresa quella di Giorgio che invece dovrebbe essere orgoglioso di averla frequentata per il suo valore morale. Si parla subito della questione Michele e di come le apparizioni dei due sui giornali siano notevolmente diverse dalle parole che la dama dice in studio. Gemma ammette che le cose cambiano mentre viene interrotta da Graziella, che la accusa di voler sempre essere al centro dell'attenzione, chiedendole di dare spazio anche gli altri. Mentre infiamma lo scontro, Maria manda in video proprio l'esterna di Gemma con Michele: i due si incontrano sulla scalinata di Trinità dei Monti, lui la solleva rapito e la paragona a una ragazzina.

Uomini e donne, oggi in onda il Trono Over: ecco cosa vedremo (oggi 22 febbraio 2017) - Tina Cipollari interrompe furiosa e minaccia Michele per le immagini appena viste, ma l'esterna continua con i due che si salutano e accordano per un weekend romantico, per poi finire con un bacio. Maria svela che le cose da allora sono andate avanti, mentre Gemma di fronte alle accuse di Tina Cipollari precisa che in sette anni lei è uscita solo con due uomini: Ennio e Giorgio.Entra in studio anche Michele che la saluta ma, con sorpresa di Tina, non la bacia. Maria allora spiega che lui è uscito anche con Cristina, Gemma dichiara di averlo già saputo e che mentre era con la rivale le inviave dei messaggi a cui non ha risposto. Michele svela che ha fatto lo stesso anche mentre stava con Gemma e quest'ultima è molto sorpresa. Michele prova a dare la sua versione ma Gemma lo interrompe, così Marco interviene per accusare la dama di essere maleducata e di parlare sopra gli altri. Michele ci tiene invece a dichiarare di non aver mai detto che avrebbe interrotto la conoscenza con Cristina, cosa che ancora fa infuriare Gemma, tanto che la dama decide di chiudere con lui.

