iZOMBIE 2 / Anticipazioni puntata 22 febbraio 2017: Boss smaschera Blaine! Liv lo salverà?

iZOMBIE 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di Premium Action di oggi, mercoledì 22 febbraio 2017, andrà in onda un nuovo episodio di iZombie 2, in prima Tv assoluta. Sarà il 14°, dal titolo "Caffè e pensieri positivi". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Ravi (Rahul Kohli) e Major (Robert Buckley) continuano a cercare i corpi dei corrieri di utopium per ottenere il quantitativo di droga adatto per la cura, ma si imbattono nel corpo di un uomo ucciso pochi mesi prima. Liv (Rose McIver) riferisce in seguito al medico legale che è Blaine (David Anders) a voler contrastare il traffico di Boss (Eddie Jemison), mentre una testimone rivela che la vittima era un agente dell'FBI infiltrato in una banda di rapinatori. Grazie ad un indizio, scoprono che in realtà l'uomo era soprannominato Big Fish per via della sua abitudine a mentire e che lavorava per Boss. Nel frattempo, Blaine scopre che il padre ha lasciato una somma cospicua alla cameriera che lo ha servito per 35 anni, Frieda Bader (Gina Stockdale), ma che la donna eredita tutto il patrimonio in caso del suo omicidio. I suoi uomini gli consegnano subito dopo Major, rivelando che si tratta del Chaos killer. Dopo averlo minacciato di trasformarlo, Major rivela di aver ricevuto una lista con le persone da uccidere, ma rifiuta di rivelare chi sia il mandante e viene quindi rinchiuso in una bara. Mentre Liv propone a Ravi di sfruttare direttamente Blaine per la cura, Major rivela allo zombie di aver conservato il corpo del padre, ancora vivo per l'accordo stipulato in precedenza. Clive invece scopre che la pistola ritrovata con Big Fish è la stessa usata per un omicidio precedente e ipoteticamente attribuita a Terrell Johnson (Ron Selmour), un possibile sicario di Boss. Dopo aver scoperto che Liv sa tutto dell'attività di Blaine, Major si presenta dall'ex fidanzata, ma entrambi mentono su diversi particolari. Boss decide di incaricare Drake (Greg Finley) di uccidere Johnson, mentre Liv continua ad avere dei dubbi sul nuovo fidanzato. La zombie ha anche una visione in cui Big Fish è stato testimone di un duplice omicidio compiuto da Terrell. Dopo aver ricevuto in consegna il corpo del padre, Blaine consegna a Major un giornalista che si rifornisce di cervelli alle pompe funebri. Liv invece scopre da una visione che Drake ha assistito all'omicidio su cui sta indagando e che la vittima gli ha sparato dopo aver seppellito i corpi degli spacciatori. Nello stesso momento, Dale (Jessica Harmon) consegna a Clive una foto di Blaine, in cui si nota, sfuocato, anche Major. Dopo aver atteso Drake, vittima del cervello di un ipocondriaco, Liv si presenta a casa della madre di Vic con una scusa per poter avere una visione e scopre dove si trovano i corpi degli spacciatori. Una volta avvisato Ravi, scopre tuttavia che il topo zombie è appena deceduto e che quindi la stessa sorte aspetta Major e Blaine. Quest'ultimo invece si trucca in modo da sembrare più vecchio e finge che siano passati molti anni dalla sua scomparsa. Dopo avergli rivelato il suo piano, lo affida alle cure dei suoi scagnozzi, pronti a vendicarsi per ciò che ha fatto loro. Quella notte, Ravi, Liv e Major trovano invece i corpi dei due spacciatori.

iZOMBIE 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 22 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 14 "CAFFE' E PENSIERI POSITIVI" - Liv e Clive indagano sulla morte della titolare di un caffè, uccisa probabilmente da una donna, sua impiegata, che aveva perdonato in seguito ad un episodio. Nel mirino della Polizia finisce quindi anche l'ex socio della vittima, a cui probabilmente la donna aveva rubato le idee per creare la società. Intanto, Ravi prosegue a lavorare sulla cura per salvare la vita di Major, mentre quest'ultimo è ormai convinto di essere molto vicino alla morte. Decide quindi di rivelare a Liv tutta la verità riguardo al suo lavoro di sicario per Boss, portandola anche a scoprire che in realtà Gilda è l'assistente di Vaughn. Boss invece risale a Blaine e scopre che è lui il suo rivale per il traffico di droga, ma quando decide di ucciderlo accade l'imprevisto.

