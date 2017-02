17 AGAIN - RITORNO AL LICEO/ Su La5 il film con Zac Efron, Leslie Mann, Matthew Perry e Allison Miller (oggi, 23 febbraio 2017)

17 AGAIN - RITORNO AL LICEO, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 23 FEBBRAIO 2017: IL CAST - 17 again - Ritorno al liceo, il film in onda su La5 oggi, giovedì 23 febbraio 2017 alle ore 21.10, una pellicola dal genere commedia che è stata prodotta negli Stati Uniti d'America nel 2009 per la regia di Burr Steers mentre gli attori, che interpretano i protagonisti del lungometraggio, sono Zac Efron, Leslie Mann, Matthew Perry, Allison Miller e Michelle Trachtenberg. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

17 AGAIN - RITORNO AL LICEO, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 23 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - E' il 1989, il giovane Mike, di 17 anni, è un bravissimo giocatore di basket. Nel giorno del suo incontro più importante, in cui sta per essere scelto da una famosa squadra, la sua fidanzata Scarlett gli comunica che aspetta un figlio da lui. Mike allora sceglie di lasciare il basket, per prendersi cura della compagna e del bambino che sta per arrivare. Passano 20 anni, Mike è un uomo molto insoddifatto. Il suo lavoro in un industria farmaceutica non gli piace, inoltre il suo rapporto con Scarlett è in crisi profonda. I figli dell'uomo Maggie ed Alex, inoltre, non vanno d'accordo con il padre. Un giorno Mike ritorna nella sua vecchia scuola e confessa al bidello della struttura che un tempo lui sarebbe potuto diventare un talentuoso giocatore di basket. Successivamente, l'uomo incontra il bidello, mentre sta per gettarsi da un ponte. Mike riesce a salvargli la vita, ma nell'operazione di salvataggio cade in un vortice scuro e ritorna a quando aveva 17 anni. L'uomo capisce che il bidello era un angelo. Tornato teenager, chiede aiuto al suo socio Ned. Quest'ultimo, non appena scopre quello che è successo al suo amico, lo ospita in casa e lo iscrive al liceo come suo figlio. Nella scuola Mike incontra i suoi figli e capisce di averli trascurati parecchio. Pentitosi, diventa il miglior confidente di Alex e lo aiuta ad entrare a far parte della squadra di basket. In contemporanea, Mike aiuta la figlia Maggie a liberarsi del suo ragazzo Stan, in quanto è un giovane arrogante e cattivo. Nel frattempo, Mike, essendo amico di Alex, frequenta sempre più quella che è la sua casa e vede di frequente sua moglie Scarlett. Quest'ultima vede nel ragazzo giustamente suo marito da giovane e prova un'attrazione irresistibile per lui. Ad una festa, Scarlett e il giovane Mike si baciano. I due vengono visti dalla figlia Maggie, che nel frattempo si è innamorata del ragazzo. Scarlett allora, per il bene della figlia, lascia Mike e lo allontana dalla sua vita. Mike rivela alla moglie che è suo marito, e che a causa di un incantesimo ha le stesse sembianze di quando aveva 17 anni. La donna prima non gli crede, ma poi accetta la verità. Mike partecipa dunque ad una partita di basket, in cui di nuovo sceglie la sua famiglia, invece che la sua carriera. Mike finalmente, dopo questa decisione, ritorna adulto e può riabbracciare la sua famiglia.

© Riproduzione Riservata.