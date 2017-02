ABOUT A BOY - UN RAGAZZO/ Su Iris il film con Hugh Grant e Toni Collette, alla regia i fratelli Witz (oggi, 23 febbraio 2017)

ABOUT A BOY - UN RAGAZZO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 23 FEBBRAIO 2017: IL CAST - About a boy - Un ragazzo, il film in onda su Iris oggi, giovedì 23febrbaio 2017 alle ore 23.20. Una pellicola da ascrivere alle commedie brillanti, prodotta nel 2002 grazie ad una collaborazione anglo americana. Il film che è stato diretto dai fratelli Witz (Chris e Paul) vede la sua trama basarsi su un volume scritto da Nick Hornby. Veramente all’altezza del film il cast di attori, tra i quali spiccano Hugh Grant e Toni Collette che rispettivamente interpretano Will e Fiona. Il film non può essere definito una prima televisiva, essendo stato programmato molte volte sui piccoli schermi del bel paese. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

ABOUT A BOY - UN RAGAZZO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 23 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - La pellicola si basa sulla vita di Will, un giovane inglese benestante che vive a Londra e di fatto è un personaggio molto atipico. Egli vive di rendita grazie ai diritti di una canzone di natale composta dal padre molti anni prima, e profondamente odiata dal ragazzo, che non ne può più di sentirla riprodotta. Will non riesce ad avere una storia d’amore seria, un po’ per la sua aria svagata, un po’ per la sua mancanza di volontà a lasciare la sua vita tranquilla di giovane nullafacente, esperto di quiz televisivi che guarda continuamente. Will in tale contesto riesce a sperimentare una tattica che lo porta in caccia esclusivamente di mamme single, per il ragazzo sarà cosi più facile sganciarsi, una volta che si stuferà delle relazioni. Will cerca di affinare la sua tecnica di conquista, e si iscrive per questo ad un gruppo di sostegno per genitori single, qui inventa una articolata storiella che lo vede padre sedotto e abbandonato, che deve però prendersi cura di una piccola infante di due anni. La storia nella sua semplicità è veramente perfetta, peccato che all’interno del gruppo tutte le mamme siano brutte, tutte meno l’affascinante Susie. Ed è proprio sulla donna che si appuntano le attenzioni di Will, che scommette con se stesso nella riuscita dell’impresa, che dovrebbe essere finalizzata alla conquista della affascinante mamma. In un pic nic i suoi propositi sono però ostacolati dalla presenza di Marcus, figlio adolescente della più cara amica di Susie, Fiona. Il film vedrà cosi Marcus interessarsi per la prima volta nella sua vita di un altro essere umano, che nosolo lo porterà a riflettere sul suo modo di interpretare l’esistenza, ma che lo avvicinerà inevitabilmente a Fiona.

