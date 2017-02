AMICI 2017 / Ed. 16 anticipazioni verso il serale: Giorgia ed Elisa “contro” Morgan e Boosta? Paola Turci si auto candida (News, oggi 23 febbraio)

AMICI 16, ED.2017 ANTICIPAZIONI E NEWS VERSO IL SERALE: GIORGIA, ELISA, MORGAN E BOOSTA I COACH IN PRIME TIME? (OGGI, 23 FEBBRAIO) - Proseguono incessantemente le anticipazioni e le news di Amici 16 in attesa del debutto serale 2017: quali gli ultimi rumors apparsi in rete? Secondo il settimanale "Chi", in edicola da ieri con il nuovo numero, ci sono delle novità all'orizzonte in merito ai potenziali vocal coach di questa talentuosa quanto polemica nuova edizione del reality show ideato e condotto da Maria De Filippi. Con molta probabilità, nel corso della giornata di domani, gli allievi della scuola si riuniranno per registrare la nuova puntata speciale che verrà trasmessa questo sabato pomeriggio su Canale 5 dalle 14.10 in poi e, in attesa di scoprire quali allievi dovranno lasciare la scuola tra eliminazioni e sfide immediate, vediamo cosa si "muove" in vista del serale che aprirà i battenti il prossimo 25 marzo come sempre in prime time sull'ammiraglia Mediaset. Secondo quanto si legge tra le "chicche di gossip" del settimanale diretto da Alfonso Signorini, Emma Marrone ha dato comunicazione ufficiale e non parteciperà al programma per prendersi una pausa di riflessione dalla TV e dedicarsi, prima ad un lungo viaggio e poi all'incisione del suo nuovo progetto discografico chiudendosi in sala di incisione. Secondo la rivista per rimpiazzarla pare essere stata chiamata Giorgia che dovrebbe fare coppia con Elisa sfidandosi con la coppia formata da Morgan e Boosta (già docente di canto della scuola). A questo punto quindi, scompare il nome di Ambra Angiolini già avanzato dallo stesso settimanale anche per il ruolo di potenziale giudice durante "Standing ovation", programma di Rai1 condotto da Antonella Clerici che, come potete ben vedere invece non prevede più la presenza dell'attrice romana. Torna in pista il nome di Giorgia, dopo una serie di "conferme e smentite". Se l'artista dovesse entrare a far parte del cast di Amici, si ritroverebbe a stretto contatto con Emanuel Lo, suo compagno nella vita e padre di suo figlio. Giorgia però, proprio poco tempo fa, smentendo questa indiscrezione aveva scritto sui social: "È una notizia infondata, non posso proprio aver detto ‘nel mio futuro vedo Amici col mio compagno’ primo perché non avrei usato questa frase, e poi perché a marzo inizio il tour, sarebbe inconciliabile con la partenza del serale, quel che è successo nell’incomprensione non so, l’ipotesi più accreditata è che non so fare le interviste, parlo troppo e alla fine non mi si capisce". Nel frattempo, spunta anche l'autocandidatura di Paola Turchi sempre tra le pagine di "Chi": "Maria mi piace tantissimo, certo che mi piacerebbe fare qualcosa insieme. Mi diverte, è simpatica, intelligente, sicuramente ha quella consapevolezza di sé di cui parlo nella mia canzone".

