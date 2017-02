AMICI PER LA MORTE/ Su Italia 1 il film con Jet Li, DMX, Anthony Anderson e Kelly Hu, alla regia Andrzej Bartkowiak (oggi, 23 febbraio 2017)

AMICI PER LA MORTE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 23 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Amici per la morte, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 23 febbraio 2017 alle ore 23.20, una pellicola di genere azione dal titolo originale Cradle 2 The Grave, realizzata in America nel 2003 dalla Silver Pictures e distribuita nelle sale cinematografiche dalla Warner Bros, la direzione è stata affidata al regista Andrzej Bartkowiak mentre nel cast sono presenti Jet Li, DMX, Anthony Anderson, Kelly Hu, Tom Arnold, Mark Dacascos e Gabrielle Union. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

AMICI PER LA MORTE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 23 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista un uomo di nome Tony Fait (DMX), criminale specializzato nel compiere furti di prestigiosi gioielli. In questo periodo il ladro ha appena portato a termine un importante colpo che gli ha permesso di incassare un cospicuo bottino fatto di diamanti neri. Purtroppo, per il ladro, ci sono altri uomini interessati a questi proficui diamanti, tra cui Su (Jet Li) che è un noto agente segreto di Taiwan ed un certo Ling (Mark Dacascos) che è un importante mercante d’armi che in passato aveva lavorato insieme a Su. Sia Ling che Su cercano di mettere in campo tutte le proprie abilità e la propria esperienza per entrare in possesso dei diamanti neri ma quando la lotta diventa ardua, Ling decide di fare una mossa per anticipare tutti. Così fa rapire la figlia di Fait, Vanessa (Paige Hurd), a questo punto però Su decide di allearsi con Fait anche se rivale, pur di aiutarlo a salvare sua figlia. Tra i due nasce una importante complicità, tanto che Su confida a Fait che i gioielli tanto ambiti non sono diamanti neri ma in realtà sono dei veri e propri cristalli che contengono al loro interno plutonio sintetico e che la loro è un’importanza vitale dato che uno solo ha la capacità di distruggere l’intero pianeta. In cambio della liberazione di Vanessa, Ling chiede a Fait di consegnargli i preziosi gioielli che poi lui ha intenzione di vendere a chi è pronto ad offrirgli di più. Così Ling mette in scena un’asta, ma quando Fait e Su vengono a saperlo cercando in tutti i modi di capire il luogo in cui si sta svolgendo così da poter ritrovare finalmente Vanessa. I loro propositi vanno a buon fine, Vanessa è salva, inoltre Su, affronta in un combattimento all’ultimo sangue Ling e lo uccide, poi recupera il plutonio. Fait, invece, dal canto suo, inizia a pensare quanto dolore gli ha procurato questa vita da criminale, e così decide di iniziare a vivere onestamente.

