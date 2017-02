Anticipazioni Uomini e Donne Oggi / Quale Trono va in onda? Doppia delusione in studio: due coppie si lasciano! (oggi 23 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE OGGI, IN ONDA IL TRONO OVER: ANTICIPAZIONI, FINISCE LA CONOSCENZA TRA GIOVANNI E VALENTINA (OGGI 23 FEBBRAIO 2017) - Un giovedì quello di Uomini e Donne ancora dedicato a dame e cavalieri del Trono Over. Dopo una puntata tutta dedicata a Gemma Galgani e Michele D'Ambra, che hanno ufficialmente chiuso dopo che il cavaliere è uscito ancora con Cristina, oggi si va avanti con Valentina. La dama siede al centro dello studio mentre Maria De Filippi lancia un video in cui la donna svela la sua delusione, visto che dopo un mese e mezzo di telefonate anche piacevoli, si augurava di poter finalmente incontrare Giovanni, ma lui ha sempre rifiutato. Valentina non nega la sua delusione mentre Giovanni entra in studio e confessa che, purtroppo, non c'è stato coinvolgimento, tanto da decidere che non fosse neppure il caso di prendere un caffè insieme. Quindi alla domanda di Maria De Filippi "Lei ti piace" la risposta del cavaliere è purtroppo un secco no. Intanto per lui arrivano due ragazze: Denise da Lugano e Silvia da Cagliari, le vuole conoscere entrambe ma balla con la prima.

UOMINI E DONNE OGGI, IN ONDA IL TRONO OVER: ANTICIPAZIONI, GIORGIO MANETTI CHIUDE CON ASTRID (OGGI 23 FEBBRAIO 2017) - Tocca a Giorgio Manetti prendere posto al centro dello studio di Uomini e Donne: Maria De Filippi manda in onda un filmato che ripercorre la sua conoscenza con Astrid e dove si parla di andare insieme a Verone; la promessa è stata mantenuta. Entra in studio quindi la dama che racconta della giornata trascorsa insieme ma aggiunge anche come Giorgio si sia lamentato perchè per la strada nessuno gli chiedeva autografi o foto. Il pubblico rumoreggia mentre la dama si dice alcquanto infastidita da questo atteggiamento, mentre Giorgio spiega che invece avrebbe voluto che lei lo accogliesse alla stazione o che almeno avesse organizzato il pranzo. Però il pubblico non passa sopra le dichiarazioni sugli autografi e anzi continua a polemiccare contro Manetti. Tina lo difende a spada tratta, mentre Astrid spiega come si è svolta la giornata, mentre Giorgio risponde alle critiche del pubblico, dichiarando di essere sempre molto attento alle donne, organizzato dalla prima all'ultima cosa.

