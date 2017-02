BARRIERE/ Da oggi al cinema il film diretto da Denzel Washington con Viola Davis (23 febbraio 2017)

BARRIERE, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST (23 febbraio 2017) - Oggi, giovedì 23 febbraio 2017, è in uscita nella principali sale cinematografiche italiane il film di genere drammatico Barriere (titolo originale Fences). Si tratta di una pellicola diretta ed interpretata da Denzel Washington, con soggetto tratto dall’opera teatrale scritta da August Wilson: l'adattamento è stato curato dallo stesso scrittore con la collaborazione di Tony Kushner. Il film è prodotto dalla Paramount Pictures in collaborazione con la Bron Studios, ed è distribuito dalla Universal Pictures. Le musiche della colonna sonora sono state scritte da Marcelo Zarvos, la scenografia è frutto del lavoro di David Gropman ed il montaggio è stato realizzato da Hughes Winborne. Nel cast oltre al già citato Denzel Washington figurano anche Viola Davis, Mykelti Williamson, Saniyya Sidney e Russell Hornsbry.

BARRIERE, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (23 febbraio 2017) - Il film è ambientato in Pennsylvania e precisamente a Pittsburgh intorno agli anni cinquanta, e descrive la storia di un uomo di nome Troy Maxson (Denzel Washington) che ogni giorno combatte la propria battaglia contro le discriminazioni sociali e i conflitti interiori. Troy ha origini afroamericane, e in passato ha avuto una esperienza importante come giocatore di baseball per poi essere scartato a causa del colore della sua pelle, ma ora vive del suo lavoro di netturbino. Troy ha un carattere ribelle e spesso si trova in situazioni complicate a causa della propria indole, tuttavia ha una bella famiglia. Ha una moglie di nome Rose (Viola Davis) e due figli Lyons (Russell Hornsby) e Cory (Jovan Adepo) con i quali spesso si ritrova in conflitto perché poco inclini a rispettare i veti che Troy impone loro. Tuttavia, la sua è solo in apparenza una famgilia felice, proprio perchè Troy conduce una doppia vita. È infatti impegnato sentimentalmente con un’altra donna. Dietro consiglio del suo migliore amico decide di confessare a sua moglie del tradimento...

BARRIERE, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: CURIOSITÀ (23 febbraio 2017) - Il film è tratto dall’opera teatrale omonima che nel 1983 ha permesso allo scrittore August Wilson di ottenere l’importante premio Pulitzer. Da segnalare che lo stesso Wilson è stato accreditato come sceneggiatore della pellicola nonostante sia morto nell’anno 2005. Le riprese del film sono state effettuate dal 25 aprile 2016 al 14 giugno nella città americana di Pittsburg. Inoltre, da rimarcare come la pellicola sia stata candidata ai Premi Oscar in quattro categorie tra cui Miglior Film, Migliore attore a Denzel Washington, Migliore attrice non protagonista a Viola Davis e Miglior sceneggiatura non originale a August Wilson. Infine, da sottolineare come nella versione italiana la voce del personaggio interpretato da Denzel Washington sia quella di Francesco Pannofino.

