BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntata 24 febbraio: Eric non ascolta i consigli, è di nuovo amore tra lui e Quinn?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 24 FEBBRAIO: E' DI NUOVO AMORE TRA ERIC E QUINN! - Beautiful tornerà anche domani su Canale 5 per la puntata nella quale le pressioni dei Forrester nei confronti di Eric avranno il peggior risultato possibile. Il patriarca, stanco delle continue pressioni da parte di tutti i suoi familiari si dirà stanco di ricevere da loro consigli e indicazioni su ciò che dovrà e non dovrà fare. Per questo avrà una reazione inaspettata e opposta a quanto Ridge e parenti avrebbero mai voluto ascoltare: deluso e arrabbiato deciderà che non dovranno essere gli altri a decidere della sua vita e si dirigerà da Quinn, nella stanza di motel che la donna ha affittato per non subire i rimproveri di tutti (ma dove è stata raggiunta da Deacon, Ridge e Wyatt). Sarà proprio qui che Eric le farà il migliore annuncio che lei stessa avrebbe mai voluto ascoltare: le chiederà di dargli un'altra possibilità e di riprendere la loro relazione là dove era stata interrotta. Ovviamente la risposta della gioielliera non si farà attendere...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 24 FEBBRAIO: THOMAS PROTEGGE SASHA - L'avvicinamento tra Thomas e Sasha non è sfuggito ai telespettatori di Beautiful più attenti: qualche puntata fa la modella ha dato dei consigli al suo nuovo amico, dicendogli che dovrà essere una presenza costante nella vita di Douglas, sostenendolo in tutti i modi possibili. La questione tornerà di grande attualità nell'episodio di domani, nel quale Thomas sarà testimone dell'ennesima discussione tra Sasha e il padre. In tale occasione Julius chiederà alla figlia di stare lontana dalla famiglia, smettendo di creare problemi a Nicole e Zende. A nulla serviranno i tentativi di Sasha di difendersi, quando meno fino a quando proprio il rampollo Forrester deciderà di intervenire a suo favore. Lo vedremo prendere le difese dell'amica, invitando il signor Avant a lasciarla in pace e farsi da parte. Tali parole colpiranno Sasha nel vivo, permettendole di sentirsi finalmente protetta e ben voluta.

