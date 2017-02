BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntate americane e italiane: Quinn e Ridge riusciranno a resistere ai loro sentimenti?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: QUINN E RIDGE GIUGNO AD ACCORDI - Sono sempre loro gli indiscussi protagonisti delle puntate americane di Beautiful: Liam e Steffy hanno lasciato spazio, in attesa delle loro attesissime nozze australiane, alle generazioni più mature che sono in gran fermento come ai vecchi tempi. Chi credeva che Ridge e Brooke questa volta avrebbero trovato la felicità dopo una vita intera trascorsa a rincorrersi, potrebbe restare deluso: la coppia avrà diversi problemi da affrontare, preparandosi a quello che sembrerà essere una nuova inevitabile crisi. Se la Logan solo qualche puntata fa ha ammesso di provare ancora dei sentimenti per Bill, non se la passerà molto meglio Forrester, che faticherà a trattenere i bollenti spiriti nei confronti di Quinn. Dopo un nuovo bacio appassionato, scoperto da Ivy, la coppia parlerà per capire come comportarsi in futuro: entrambi converranno che nulla di tutto ciò dovrà succedere ancora e che dovranno cercare di essere felici rispettivamente con Brooke ed Eric. Ma riusciranno a mantenere tale promessa?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 23 FEBBRAIO: QUINN ASCOLTA I CONSIGLI DI WYATT? - Sarà tempo di visite per Quinn Fuller, nell'appartamentino che ha affittato per sfuggire alla rabbia di tutti i Forrester. Dopo averla vista discutere con Deacon e Ridge, la gioielliera proseguirà oggi il suo dialogo con Wyatt, che sarà preoccupatissimo per le sorti del suo matrimonio con Steffy. Il giovane Spencer affermerà che la moglie non potrà sopportare a lungo questa nuova intromissione della suocera nella famiglia Forrester e le chiederà di lasciare Los Angeles, per evitare di peggiorare le cose. La reazione della Fuller però non si farà attendere: Wyatt questa volta dovrà cavarsela da solo perché lei non avrà nessuna intenzione di trasferirsi altrove. Mentre si concluderà tale confronto, alla Forrester Creations Eric sarà alla prese con una nuova discussione con i familiari. Anche Pam e Rick apprenderanno della relazione del patriarca con Quinn, restando comprensibilmente sconvolti. Tutti saranno pronti a dare consigli e ordini, finendo per causare la reazione opposta da quanto desiderato...

