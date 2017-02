Beautiful/ Video replica puntata 22 febbraio: proposta indecente per Bill! Katie metterà le mani sulla Forrester...

BEAUTIFUL, VIDEO REPLICA PUNTATA 22 FEBBRAIO: Nelle ultime puntate di Beautiful, Steffy ha scoperto la relazione segreta tra Quinn ed Eric. Quest'ultimo è stato costretto a chiudere questa storia d'amore, al fine di fare soffrire Steffy, che intanto è furiosa con Fuller. Nel frattempo, a Los Angeles anche Brooke, Ridge e Thomas sono venuti a conoscenza di quanto accaduto a Montecarlo. Caroline ha deciso di partire insieme a Douglas, in quanto già consapevole del fatto che non riuscirebbe a sopportare lo scandalo sulla paternità di Thomas. Quest'ultimo ha accettato la decisione della donna. Nel frattempo, il matrimonio tra Bill e Katie si è concluso e i due sono pronti a firmare il contratto di divorzio. Ma ad intromettersi ci ha pensato Ridge, che ha chiesto a Katie di pretendere da Bill le sue azioni della Forrester. Nel corso della puntata del 22 febbraio, Bill cerca di comprendere quale possa essere il piano di Bill e teme che Katie possa convincersi a vendicarsi di lui. Intanto, il Forrester continua a esporre il suo piano alla moglie dello Spencer che non sa se accettare. Intanto, Brooke confessa di voler vedere tornare insieme Bill e Katie. Quest'ultima, però, assicura che questo non potrebbe mai accadere. Katie chiede a Brooke di testimoniare a suo favore contro Bill, ma la donna non sembra essere propensa di farlo. Nel frattempo, Ridge decide di andare a trovare Quinn per chiederle spiegazioni riguardo la relazione tra lei ed Eric. Ridge informa la Fuller che, molto probabilmente, Steffy deciderà di chiudere il matrimonio con Wyatt per allontanarsi da lei. Intanto, Bill arriva alla Forrester Creations e chiede a Brooke di appoggiarlo. La donna, però, cerca di convincerli a ritornare insieme, ma i due sembrano ormai convinti della loro scelta. Bill comprende la situazione e dichiara di non voler cedere le sue azioni della Forrester. Ridge è deciso a fare di tutto pur di allontanare Quinn dal padre. La Fuller confessa di esserne innamorata, ma il Forrester non ne vuole a che sapere. Bill racconta a Liam quanto gli è stato richiesto da Katie. Intanto, Wyatt va a trovare la madre e le chiede di lasciare Los Angeles. Liam racconta a Bill di quanto accaduto a Montecarlo tra Quinn ed Eric.

